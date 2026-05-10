Futsal Thái Sơn Bắc khởi đầu mùa giải 2026 đầy thuận lợi

Chiều 10-5 tại Hà Nội, Thái Sơn Bắc có khởi đầu ấn tượng khi đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 6-3 thuộc vòng 1 Giải futsal VĐQG 2026.

Thái Sơn Bắc khởi đầu ấn tượng tại mùa giải 2026.

Trước khi bước vào trận đấu, Thái Sơn Bắc chịu áp lực không nhỏ khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch là Thái Sơn Nam TPHCM đã giành chiến thắng đậm 6-0 ở trận đấu diễn ra trước đó một ngày. Tuy nhiên, với lực lượng được đánh giá vượt trội cả về chất lượng lẫn chiều sâu đội hình, đội bóng miền Bắc nhanh chóng khẳng định sức mạnh.

Ngay từ những phút đầu tiên, Thái Sơn Bắc đã chủ động đẩy cao đội hình, liên tục tạo sức ép lên phần sân của Hà Nội FC. Sự cơ động trong lối chơi cùng khả năng phối hợp tốc độ giúp đội bóng áo xanh kiểm soát hoàn toàn thế trận. Ngoại binh Jediael Mota trở thành điểm sáng nổi bật với cú đúp bàn thắng.

Bên cạnh đó, các pha lập công của Vũ Ngọc Ánh, Từ Minh Quang và Trọng Kiên giúp Thái Sơn Bắc duy trì thế dẫn bàn và khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục 6-3.

Sau vòng đấu đầu tiên, Thái Sơn Bắc có cùng 3 điểm với Thái Sơn Nam TPHCM nhưng tạm xếp sau do kém chỉ số phụ. Đây cũng được xem là hai ứng viên hàng đầu cho cuộc đua vô địch futsal quốc gia 2026.

Theo điều lệ giải, đội đăng quang mùa này sẽ giành quyền đại diện Việt Nam tham dự Cúp các CLB futsal châu Á 2027, qua đó khiến cuộc cạnh tranh giữa Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam TPHCM hứa hẹn sẽ rất quyết liệt và hấp dẫn.

HỮU THÀNH