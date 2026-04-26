Bốn cặp tứ kết futsal Đại hội Thể dục Thể thao TPHCM 2026

Vòng bảng môn futsal thuộc chương trình thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) TPHCM 2026 khép lại vào tối 25-4, qua đó xác định đầy đủ 8 CLB góp mặt vào vòng đấu loại trực tiếp.

Vòng bảng môn futsal của đại hội diễn ra trong 3 ngày liên tiếp, từ ngày 23 đến 25-4, tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng. Trong đó, đội chủ nhà Chánh Hưng Thái Sơn Nam gây chú ý khi có 2 chiến thắng rất đậm trước Phú Lâm Đại học Việt Đức (tỷ số 23-0) và Phú Định Gia Định (17-1) để dẫn đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối. Đây là kết quả không quá bất ngờ bởi nòng cốt đội hình của CLB chính là các cầu thủ futsal chuyên nghiệp thuộc biên chế Thái Sơn Nam TPHCM.

Tuy nhiên, các trận đấu khác vẫn diễn ra cực kỳ hấp dẫn và kịch tính. Điển hình là chiến thắng 5-3 của Phước Long Xây dựng Minh Cảnh trước Bình Thạnh ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng. Cuộc đối đầu giữa hai đội mang tính chất “chung kết” của bảng C, khi họ cạnh tranh trực tiếp một tấm vé đi tiếp. Trong thế trận giằng co với tỷ số 1-1, thủ môn Nguyễn Toàn Diện của Phước Long Xây dựng Minh Cảnh bị truất quyền thi đấu sau 4 phút.

Mất đi thủ môn số 1 cũng là cựu cầu thủ futsal dạn dày kinh nghiệm nhất đội, song Phước Long Xây dựng Minh Cảnh vẫn đứng vững. Thậm chí, Phan Nam cùng đồng đội đã vượt khó để giành chiến thắng 5-3 chung cuộc. Kết quả này giúp đại diện đến từ khu vực Thủ Đức đứng đầu bảng C với 4 điểm. Quan trọng hơn, họ đã “né” được ứng viên nặng ký nhất là Chánh Hưng Thái Sơn Nam.

Vì thế, ngay sau trận đấu, Trưởng đoàn Nguyễn Minh Cảnh thể hiện rõ niềm vui, bởi đội của ông vẫn còn cơ hội cạnh tranh huy chương tại giải đấu năm nay. Tuy nhiên, việc không có thủ môn Toàn Diện sẽ ảnh hưởng lớn đến chuyên môn của CLB này khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Khép lại vòng bảng, Ban Tổ chức đã xác định 8 đội giành quyền vào tứ kết gồm: Phú Thọ (nhất A), Trung Mỹ Tây Thanh Hùng Futsal (nhì A), Chánh Hưng Thái Sơn Nam (nhất B), Phú Định Gia Định (nhì B), Xây dựng Minh Cảnh (nhất C), Bình Chánh (nhì C), Tân Sơn Nhất An Phú (nhất D) và Minh Phụng Xạ Warriors (nhì D).

Vòng tứ kết diễn ra vào ngày 27-4 tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng với các cặp đấu: Phú Thọ - Minh Phụng Xạ Warriors (12 giờ), Chánh Hưng Thái Sơn Nam - Bình Chánh (14 giờ), Phước Long Xây dựng Minh Cảnh - Phú Định Gia Định (16 giờ) và Tân Sơn Nhất An Phú - Trung Mỹ Tây Thanh Hùng Futsal (18 giờ).

HỮU THÀNH