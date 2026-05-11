Đội tuyển futsal nữ Việt Nam giữ hạng 11 thế giới

FIFA vừa công bố bảng xếp hạng futsal nam và nữ thế giới tính đến tháng 5-2026. Việc công bố thứ hạng trong thời điểm này cũng là cơ sở để xác định nhóm hạt giống tại lễ bốc thăm Olympic trẻ futsal sắp đến.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam tiếp tục áp sát top 10 trên BXH FIFA. Ảnh: VFF

Ở nội dung futsal nữ, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 8,36 điểm và tiếp tục duy trì vị trí thứ 11 thế giới. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sự ổn định và duy trì vị thế của futsal nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Theo bảng xếp hạng mới nhất, Brazil tiếp tục dẫn đầu thế giới ở cả futsal nữ và futsal nam. Tại bảng xếp hạng futsal nữ, sáu vị trí dẫn đầu không thay đổi so với lần công bố tháng 12-2025, lần lượt là Brazil, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Argentina, Italia và Nhật Bản. Xếp tiếp theo là Thái Lan và Colombia.

Đội tuyển có bước tiến lớn nhất ở bảng xếp hạng futsal nữ là Pháp khi tăng 15 bậc lên vị trí thứ 33. Costa Rica và Fiji cũng có sự thăng tiến đáng chú ý khi lần lượt vươn lên hạng 27 và 59 thế giới. Đáng chú ý, Bhutan (hạng 89), Nepal (hạng 91), Pakistan (hạng 94), Sri Lanka (hạng 95) và Maldives (hạng 96) lần đầu tiên góp mặt trên bảng xếp hạng futsal nữ FIFA, nâng tổng số đội tuyển được xếp hạng lên 96.

Bảng xếp hạng futsal nữ tháng 5-2026 được tính dựa trên 84 trận đấu quốc tế mới, trong đó có 18 trận thuộc vòng loại UEFA Women’s Futsal EURO 2027 và 66 trận giao hữu.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam thắng Indonesia 4-1 ở giải Đông Nam Á 2026. Ảnh: VFF

Ở nội dung futsal nam, Brazil tiếp tục giữ vị trí số một thế giới sau chức vô địch CONMEBOL Copa América de Futsal 2026 – danh hiệu thứ 12 trong lịch sử của đội bóng Nam Mỹ.

Các vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt thuộc về Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Argentina và Iran. Trong đó, Tây Ban Nha vừa đăng quang UEFA Futsal EURO 2026, còn Iran tiếp tục khẳng định vị thế số một châu Á khi bảo vệ thành công chức vô địch AFC Futsal Asian Cup 2026.

Đội tuyển futsal nam Việt Nam bị trừ 9,59 điểm và tụt 2 bậc, xuống hạng 22 thế giới. Trong khi đó, Indonesia gây ấn tượng mạnh khi tăng 10 bậc để vươn lên vị trí thứ 14 sau thành tích á quân châu Á.

Bảng xếp hạng futsal thế giới được FIFA chính thức công bố lần đầu vào tháng 5-2024 sau thời gian dài nghiên cứu và thử nghiệm. Hệ thống xếp hạng được xây dựng dựa trên phương pháp Elo, trong đó điểm số của các đội tuyển sẽ được cộng hoặc trừ sau mỗi trận đấu tùy theo kết quả và tương quan sức mạnh giữa các đối thủ.

QUỐC CƯỜNG