Thái Sơn Nam ghi 22 bàn ở trận ra quân futsal Đại hội TDTT TPHCM 2026

Các cầu thủ Thái Sơn Nam đại diện cho phường Chánh Hưng tham dự môn futsal Đại hội TDTT TPHCM 2026, và ngay trận ra quân, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh đã thắng với tỷ số 22-0.

Chiều 23-4, tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng, môn futsal thuộc Đại hội TDTT TPHCM 2026 đã khởi tranh. Giải đấu quy tụ 13 CLB đại diện cho 13 phường xã tại địa phương, chia làm 4 bảng thi đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, từ đó chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Theo điều lệ giải, chỉ CLB đoạt huy chương vàng mới được đại diện TPHCM tham dự môn futsal tại Đại hội TDTT toàn quốc, cũng diễn ra tại địa phương vào cuối năm nay. Chính vì vậy, các cầu thủ Thái Sơn Nam phải tham dự sân chơi cấp thành phố. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh đại diện cho phường Chánh Hưng, nơi CLB đang tập luyện hằng ngày. Vì thế, CLB có tên gọi Chánh Hưng - Thái Sơn Nam.

Do các CLB futsal chuyên nghiệp khác tại TPHCM không tham dự, nên Châu Đoàn Phát cùng đồng đội được đánh giá mạnh nhất giải. Thậm chí, họ được nhận định là “out trình” ở giải đấu năm nay. Bằng chứng là ngay trận ra quân, Chánh Hưng - Thái Sơn Nam giành chiến thắng với tỷ số cực đậm 22-0 trước Phú Lâm - Đại học Việt Đức. Riêng hiệp 1, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh đã ghi đến 13 bàn. Sang hiệp 2, toàn đội “giữ chân” cho các trận tiếp theo, nếu không thì cách biệt có thể còn lớn hơn. Dẫu vậy, toàn đội vẫn cho thấy sự chuyên nghiệp, tôn trọng đối thủ lẫn giải đấu khi sử dụng đội hình mạnh nhất.

Còn với các cầu thủ Phú Lâm - Đại học Việt Đức, dù thất bại nhưng họ vẫn vui vẻ. Bởi nhờ những sân chơi như Đại hội TDTT TPHCM, các cầu thủ sinh viên của phường Phú Lâm mới có cơ hội trực tiếp thi đấu với các tuyển thủ futsal Việt Nam. Sau trận, họ chạy đến chụp ảnh kỷ niệm với những Hồ Văn Ý, Châu Đoàn Phát…

Môn futsal thuộc Đại hội TDTT TPHCM 2026 diễn ra hằng ngày tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng và kết thúc vào ngày 29-4.

Tin liên quan Futsal Thái Sơn Nam TPHCM xuất quân, nhắm cú đúp danh hiệu quốc gia và suất dự châu Á

HỮU THÀNH