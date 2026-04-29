Hàng nghìn CĐV phủ kín, Chánh Hưng Thái Sơn Nam đoạt HCV futsal Đại hội TDTT TPHCM

Trận chung kết giữa Chánh Hưng Thái Sơn Nam và Trung Mỹ Tây phải đến 16 giờ mới bắt đầu. Nhưng từ đầu giờ chiều, dòng người hâm mộ đã đổ về Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng với mong muốn tìm được một chỗ ngồi để theo dõi trận đấu cuối cùng tại giải.

Càng sát giờ thi đấu, lượng khán giả kéo đến càng đông, vượt xa sức chứa của nhà thi đấu. Trước tình hình đó, Ban Tổ chức đã linh hoạt bố trí thêm chỗ ngồi ngay sát dọc đường biên. Dù chật kín, không khí vẫn được kiểm soát tốt, mọi người cổ vũ văn minh, góp phần tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt nhưng trật tự.

Người hâm mộ phủ kín Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng. ẢNH: NGUYỄN KHANH

Trên sân, Chánh Hưng Thái Sơn Nam được đánh giá vượt trội nhờ sở hữu dàn tuyển thủ futsal Việt Nam cũng như được “ăn tập” chuyên nghiệp. Nhưng phải đến phút thứ 10, đội chủ nhà mới khai thông thế bế tắc. Từ một tình huống phạt góc, Châu Đoàn Phát dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu. Bảy phút sau, cũng từ một pha phạt góc tương tự, Tiến Hùng có mặt đúng lúc, đệm bóng cận thành nâng đôi tỷ số. Đến phút 19, Nguyễn Thịnh Phát thực hiện pha đánh gót tinh tế để Đoàn Phát hoàn tất cú đúp, đưa đội nhà dẫn trước 3-0.

Dù bị dẫn sâu, Trung Mỹ Tây vẫn để lại dấu ấn đáng khen. Cũng trong phút 19, tận dụng thời điểm thủ môn Hồ Văn Ý dâng cao, Ngọc Bảo tung cú sút xa chính xác, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Bàn thắng làm khán đài như vỡ òa, các cầu thủ Trung Mỹ Tây ăn mừng đầy cảm xúc, như thể vừa tạo nên kỳ tích.

Bước sang hiệp 2, thế trận tiếp tục nằm trong tầm kiểm soát của Chánh Hưng Thái Sơn Nam. Phút 22, Văn Hoài ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 sau một pha dứt điểm chuẩn xác. Đến phút 33, Hoàng Quân xử lý kỹ thuật trước khi tung cú sút góc hẹp, ấn định chiến thắng 5-1 cho đội bóng áo vàng.

Nhan Gia Hưng cùng các đồng đội tại Chánh Hưng Thái Sơn Nam thể hiện sự áp đảo. ẢNH: NGUYỄN KHANH

Chánh Hưng Thái Sơn Nam giành chiến thắng thuyết phục trước Trung Mỹ Tây, qua đó đoạt huy chương vàng môn futsal tại Đại hội TDTT TPHCM năm 2026. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao thêm những danh hiệu cá nhân để khích lệ tinh thần của các cầu thủ. Tất nhiên, Chánh Hưng Thái Sơn Nam “ẵm” trọn các giải thưởng. Cụ thể, Trần Thái Huy và Hồ Văn Ý lần lượt được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Thủ môn xuất sắc nhất tại giải. Trong khi đó, Thịnh Phát và Hoàng Quân chia sẻ danh hiệu Đồng Vua phá lưới.

Quan trọng hơn, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh sẽ đại diện TPHCM tham dự môn futsal Đại hội TDTT toàn quốc, dự kiến diễn ra cũng tại TPHCM vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, tấm huy chương vàng vừa có được sẽ tiếp thêm tự tin cho toàn đội hướng đến Giải futsal VĐQG 2025, dự kiến khởi tranh vào ngày 9-5 tới.

Một số hình ảnh tại lễ bế mạc futsal Đại hội TDTT TPHCM 2026:

HỮU THÀNH