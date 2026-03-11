6 đội futsal TPHCM cùng đăng ký chung sân nhà ở mùa giải 2026

Có tới 6 CLB futsal tại TPHCM đăng ký Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (thường gọi là Nhà thi đấu futsal Thái Sơn Nam) làm sân nhà khi tham dự Giải futsal VĐQG 2026.

Thái Sơn Nam TPHCM và Sahako FC đăng ký chung sân nhà tại Giải futsal VĐQG 2026. ẢNH: ANH TRẦN

Theo kế hoạch, Giải futsal VĐQG 2026 diễn ra từ ngày 9-5 đến 31-7 với sự tham dự của 8 CLB, thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố điều lệ giải, trong đó xác nhận địa điểm sân nhà của các đội.

Cụ thể, đương kim vô địch Thái Sơn Nam TPHCM cùng các đội Hạ Long, Sahako FC, Sài Gòn Titans, Tân Hiệp Hưng TPHCM và Trẻ TPHCM đều đăng ký Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng làm sân nhà.

Đây cũng là mùa thứ hai liên tiếp tất cả CLB futsal chuyên nghiệp tại TPHCM cùng sử dụng địa điểm này. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ yếu tố tài chính. Việc tìm và thuê một nhà thi đấu khác tại TPHCM để tổ chức các trận đấu trong suốt gần 3 tháng của giải là điều không dễ, nhất là khi nguồn lực của nhiều CLB futsal còn hạn chế. Trước đây, Hạ Long từng thuê Nhà thi đấu Tân Bình làm sân nhà, nhưng sau đó cũng chuyển về Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng.

Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng hiện do Công ty Cổ phần Thể thao Thái Sơn Nam quản lý và khai thác. Công ty này thuộc quyền điều hành của ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF, đồng thời đây cũng là sân nhà của CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM. Nhờ sự hỗ trợ từ ông Tú, phần lớn các CLB futsal tại TPHCM đều tập luyện tại đây quanh năm. Nhà thi đấu được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, phòng chức năng để tổ chức các giải futsal quốc gia, giúp các CLB tiết kiệm đáng kể chi phí.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú hỗ trợ rất nhiều cho các CLB futsal chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố

Tuy vậy, về lâu dài, để giảm tải cho Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng cũng như nâng cao tính chuyên nghiệp của giải đấu, các CLB futsal tại TPHCM vẫn cần tìm kiếm sân nhà riêng.

Trong khi đó, hai đại diện của Hà Nội là Thái Sơn Bắc và Hà Nội FC đăng ký Nhà thi đấu Cầu Giấy làm sân nhà tại mùa giải năm nay.

Theo lịch thi đấu, các trận lượt đi sẽ diễn ra từ ngày 9-5 đến 14-6, còn lượt về tổ chức từ ngày 24-6 đến 31-7. Đội vô địch sẽ nhận 500 triệu đồng tiền thưởng và đại diện cho futsal Việt Nam tham dự Cúp các CLB châu Á 2027. Các đội xếp thứ hai, thứ ba và đoạt giải Phong cách lần lượt nhận 200 triệu, 100 triệu và 40 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ban tổ chức tiếp tục trao các danh hiệu cá nhân, gồm Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất và Vua phá lưới của giải.

