Đội tuyển futsal nữ Australia thắng đậm 6-1 trước Myanmar và cục diện giằng co ở bảng B

Ở trận đấu muộn của bảng B giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 diễn ra vào chiều 25-2, đội tuyển Australia đã giành 3 điểm trước Myanmar bằng chiến thắng 6-1 để tiếp tục thẳng tiến ở ngôi đầu bảng.

Australia quá mạnh so với Myanmar. Ảnh: FAT

Điều bất ngờ ở trận đấu này khi Myanmar lại là đội ghi bàn vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên các cô gái Australia sau đó đã thể hiện sức mạnh và ngược dòng giành chiến thắng cách biệt 6-1. Giành trọn 6 điểm sau hai trận, Australia tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng B, theo sau là hai đội Việt Nam và Philippines có cùng 3 điểm, Myanmar chưa có điểm nào.

Với kết quả trên, Australia đến gần với vòng bán kết khi chỉ cần hòa, thậm chí thua nhẹ trước Philippines ở trận cuối cũng đạt yêu cầu giành 1 trong 2 vé ở bảng B vào bán kết. Nhưng cục diện phức tạp về điểm số là lịch thi đấu lượt cuối, Australia vẫn có thể bị loại. Kể cả Myanmar vẫn còn hy vọng đi tiếp.

Myanmar hiện tại đang 0 điểm, nếu thắng Việt Nam cách biệt 3 bàn ở lượt cuối họ sẽ được 3 điểm; đồng thời hy vọng Australia thắng Philippines. Khi ấy ngoại trừ Australia đạt 9 điểm tuyệt đối, 3 đội còn lại sẽ có cùng 3 điểm và so hiệu số và mọi chuyện vẫn khó lường.

Với đội tuyển Việt Nam, hiện thầy trò HLV Đình Hoàng có 3 điểm và hiệu số 2/2, nếu thắng Myanmar ở lượt cuối thì cũng chờ trận Australia – Philippines. Nếu Philippines không thắng để có ít nhất 6 điểm, Australia và Việt Nam sẽ cầm 2 vé ở bảng này đi tiếp.

Phương Anh (7) nỗ lực đi bóng trước sự bám đuổi của cầu thủ Philippines.

Nếu Philippines thắng Australia, khi ấy hai đội này và Việt Nam có cùng 6 điểm và sẽ tính kết quả đối đầu, hiệu số bàn thắng bại giữa 3 đội. Lúc này các cô gái Việt Nam hy vọng là:

-Philippines thắng với cách biệt 1 bàn: Hiệu số đối đầu của Australia là 2/1, Việt Nam là 2/2, Philippines là 1/2.

- Philippines thắng với tỷ số 2-0: Hiệu số của Australia là 2/2, Việt Nam là 2/2, Philippines là 2/2. Khi ấy, tổng hiệu số bàn thắng bại chung cuộc sẽ xác định thứ hạng của 3 đội. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam cần thắng Myanmar với 2 bàn cách biệt.

- Philippines thắng Australia với cách biệt 3 bàn: Hiệu số đối đầu của Philippines là 3/2, Việt Nam là 2/2 và Australia là 2/3. Nếu xảy ra kết quả này thì Australia bị loại.

-Trường hợp khác dù thấp nhưng cũng có thể xảy ra ở môn futsal là nếu Philippines thắng Australia với cách biệt 2 bàn, nhưng kết quả có từ 3 bàn trở lên thì đội Việt Nam sẽ bị loại. Bởi cả 3 đội đều có hiệu số là 0, nhưng Philippines và Australia sẽ vào bán kết do ghi được nhiều bàn thắng (ở đối đầu) hơn.

Lịch thi đấu ngày 26-2: 13g30: Việt Nam - Myanmar 16 giờ: Australia - Philippines.

CAO TƯỜNG