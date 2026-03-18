Vòng tứ kết Cúp quốc gia: Chờ bất ngờ từ các đội hạng Nhất

Các trận đấu của vòng tứ kết Cúp quốc gia 2025-2026 diễn ra trong các ngày 18, 20 và 21-3. Phong độ đang ổn định khi đang ở hai vị trí dẫn đầu tại giải hạng Nhất quốc gia, liệu Đồng Nai và Bắc Ninh có làm nên chuyện khi so tài cùng Công an TPHCM và Viettel?

Chân sút Ngô Đăng Khoa liên tiếp ghi bàn cho CLB Công an TPHCM hai trận gần đây.

Hiện đang dẫn đầu giải hạng Nhất quốc gia với phong độ tốt cùng dàn cầu thủ vốn nhiều kinh nghiệm thi đấu tại V-League, Đồng Nai hứa hẹn sẽ gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà Công an TPHCM ở vòng tứ kết Cúp quốc gia (ngày 20-3). Điều lệ giải cũng có lợi cho Đồng Nai khi đội đến từ V-League không được sử dụng ngoại binh khi gặp đội hạng Nhất, vì thế mà Công an TPHCM phải để Matheus, Peter, Raphael và Endrick trên khán đài.

Chính vì đôi bên cùng sử dụng nội binh nên mọi thứ sẽ cân bằng hơn và sẽ là thử thách lớn cho đội chủ nhà hướng đến mục tiêu giành chiến thắng. Hàng công của đội chủ nhà gần đây thiếu sự ổn định, dựa nhiều vào cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa, trong khi Tiến Linh gặp vấn đề về tâm lý sau thời gian dài chưa tìm lại cảm giác ghi bàn.

Nam Định đặt mục tiêu giành Cúp quốc gia để cứu vãn thất bại qua việc không bảo vệ được ngôi vô địch V-League.

Dù thi đấu trên sân khách, nhưng Đồng Nai có khả năng gây bất ngờ khi có lực lượng đồng đều và tâm lý thoải mái hơn. Đây cũng là cuộc chạm trán thú vị giữa hai nhà cầm quân vốn cùng là cựu tiền đạo của CLB Công an TPHCM trước đây, Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Việt Thắng.

Đội hạng Nhất khác cũng đặt hy vọng vượt qua vòng tứ kết là Bắc Ninh qua chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy trước Viettel. Bắc Ninh hiện đang đứng nhì giải hạng Nhất và có nhiều ưu thế trong cuộc đua tranh vé đi tranh play-off. Ở hai trận còn, bất ngờ khó xảy ra. Nam Định nhiều hy vọng đi tiếp dù phải làm khách trên sân Chi Lăng trước Đà Nẵng. Trong khi đó Ninh Bình về lại sân nhà tiếp đội đang đứng cuối bảng V-League là PVF.

Lịch thi đấu:

Ngày 18-3: Đà Nẵng - Nam Định

Ngày 20-3: Công an TPHCM - Đồng Nai

Ngày 21-3: Ninh Bình - PVF, Viettel - Bắc Ninh.

QUỐC CƯỜNG