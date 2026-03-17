Sao Arsenal biến tuyển nữ Trung Quốc thành cựu vương châu Á

Đội chủ nhà Australia giành chiến thắng 2-1 trước Trung Quốc để giành vé vào chung kết Asian Cup nữ 2026, đồng thời biến đối thủ trở thành cựu vương châu Á.

Niềm vui của sao Arsenal Caitlin Foord khi góp công lớn đưa Australia vào chung kết Asian Cup nữ 2026. ẢNH: AFC

Trận bán kết diễn ra vào tối 17-3 (giờ địa phương) hấp dẫn ngay từ những phút đầu khi Trung Quốc bất ngờ lựa chọn lối chơi pressing tầm cao. Dù vậy, cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về Australia ở phút 5, khi Mary Fowler dứt điểm cận thành sau đường tạt của Torpey nhưng đưa bóng vọt xà.

Đến phút 17, Australia có bàn thắng mở tỷ số. Từ pha phối hợp nhuần nhuyễn, ngôi sao đang khoác áo Arsenal là Caitlin Foord xâm nhập vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm chính xác, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, Trung Quốc nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Phút 24, Zhang Linyan bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính cô thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, thế trận tiếp tục diễn ra cởi mở. Trong bối cảnh chịu áp lực từ đối thủ, Australia một lần nữa cho thấy bản lĩnh đúng lúc. Phút 58, Foord tiếp tục tỏa sáng với đường kiến tạo tinh tế để tiền đạo đang chơi cho Chelsea Sam Kerr thoát xuống, vượt qua thủ môn Peng Shimeng rồi dứt điểm từ góc hẹp, ấn định tỷ số 2-1.

Những phút cuối, Trung Quốc tung thêm nhiều nhân sự tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng hàng phòng ngự chắc chắn của Australia đã đứng vững. Thất bại này khiến Trung Quốc chính thức trở thành cựu vô địch, trong khi Australia có lần thứ tư góp mặt ở chung kết Asian Cup nữ.

Đối thủ ở trận đấu cuối cùng của đội bóng xứ chuột túi sẽ được xác định sau trận bán kết còn lại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, diễn ra lúc 16 giờ ngày 18-3.

HỮU THÀNH

