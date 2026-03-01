Futsal Việt Nam cùng Thái Lan tranh vé vào bán kết Đông Nam Á 2026

Châu Đoàn Phát cùng các tuyển thủ futsal Việt Nam gặp lại Thái Lan tại vòng bảng Giải futsal Đông Nam Á 2026. ẢNH: AFC

Giải futsal Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 11-4 tại Nhà thi đấu tỉnh Nonthaburi (Thái Lan). Chiều 1-3, tại địa phương đăng cai, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu vòng bảng của giải. Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tham dự sự kiện là Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú.

Đội tuyển futsal Việt Nam dù trở lại Giải futsal Đông Nam Á với tư thế á quân mùa giải 2024, nhưng chỉ được xếp vào nhóm hạt giống số 2. Từ đó, thầy trò HLV Diego Giustozzi nằm ở bảng A cùng với Thái Lan (hạt giống số 1), Myanmar (hạt giống số 3) và Timor Leste (hạt giống số 4). Với riêng Thái Lan, đây là giải đấu thứ 5 liên tiếp trong 2 năm qua mà đội tuyển futsal Việt Nam nằm cùng bảng với đối thủ này.

Về tương quan lực lượng, Thái Lan vẫn được nhận định là đội tuyển mạnh nhất. Tuy nhiên, cơ hội để Việt Nam hay Myanmar tạo nên bất ngờ cho vị trí dẫn đầu bảng A vẫn có. Đặc biệt, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi trong 3 lần đụng độ Thái Lan gần nhất đã giành 1 chiến thắng và nhận 2 thất bại với tỷ số sát nút. Qua đó, Châu Đoàn Phát cùng đồng đội dần thu hẹp khoảng cách về trình độ chuyên môn với đại diện đến từ xứ chùa Vàng.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú (áo đỏ) dự sự kiện bốc thăm chia bảng Giải futsal Đông Nam Á 2026

Đội tuyển futsal Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa đội hình. Trong cuộc trò chuyện với SGGPO, HLV Diego Giustozzi cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh nhân sự, trao cơ hội cho một số gương mặt mà ông cảm thấy phù hợp nhất để sang Thái Lan tham dự Giải futsal Đông Nam Á 2026. Trước đó, nhà cầm quân người Argentina đã có những đánh giá về sự phát triển của cầu thủ thông qua thành tích lọt vào vòng tứ kết Giải futsal châu Á 2026 hồi tháng 2 vừa qua.

Trong khi đó, đương kim vô địch Indonesia cùng Australia, Malaysia, Campuchia và Brunei nằm ở bảng B của Giải futsal Đông Nam Á 2026. Theo nhận định, Indonesia, Australia và Malaysia sẽ cạnh tranh 2 tấm vé vào bán kết của bảng đấu này.

Kết quả bốc thăm chia bảng Giải futsal Đông Nam Á 2026

HỮU THÀNH