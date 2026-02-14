Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đón Tết xa nhà

Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 24-2 tại Thái Lan, nên thầy trò HLV Đình Hoàng tập luyện xuyên Tết nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này. Trong những ngày Tết, đội sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản để hoàn thiện về chuyên môn trước ngày nhập cuộc.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn trong những ngày Tết. Ảnh: VFF

Thời điểm mà các đội tuyển lần lượt tạm chia tay để về nghỉ Tết cùng gia đình thì các cô gái ở đội tuyển futsal nữ miệt mài rèn binh tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam, Phường Chánh Hưng – TPHCM. Theo kế hoạch, đội sẽ sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 16-2. Tại đây đội sẽ có 2 trận giao hữu vào các ngày 17 và 19-2 với CLB futsal nữ Urayasu. Đội sẽ trở lại TPHCM vào ngày 20-2 để chốt lại danh sách để hai ngày sau đó lên đường sang Thái Lan với mục tiêu bảo vệ chức vô địch khu vực.

HLV Đình Hoàng rất kỳ vọng vào chuyến tập huấn này, nhất là hai trận đấu giao hữu bởi với futsal nữ, việc tìm quân xanh trong nước chất lượng để rèn binh là không đơn giản. Futsal nữ Việt Nam hiện chỉ có 4 CLB tham dự giải VĐQG và lực lượng nòng cốt đến từ hai đội mạnh nhất là CLB Thái Sơn Nam và CLB TPHCM.

Đối thủ mà đội tuyển futsal Việt Nam sẽ đá giao hữu trong những ngày tới là CLB Urayasu ở tốp CLB mạnh của futsal Nhật Bản, nên sẽ là quân xanh chất lượng để đoàn quân của HLV Đình Hoàng làm nóng trước thềm giải Đông Nam Á. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á khi vượt qua Thái Lan vào năm 2024, các cô gái Việt Nam hiện cũng là nhà vô địch SEA Games 33.

Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Thái Lan, đội Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Myanmar, Philippines và Australia. Điều bất hợp lý ở lịch thi đấu khi Ban tổ chức lại bố trí cả 3 trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng đều từ 13g30 với mật độ 1 ngày/trận. Thi đấu vào giữa trưa buộc Ban huấn luyện phải điều chỉnh giờ ăn trưa của đội cho hợp lý để đảm bảo thể trạng cho các cầu thủ thật tốt khi ra sân.

QUỐC CƯỜNG