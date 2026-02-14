Lịch thi đấu giải futsal nữ Đông Nam Á 2026

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á bằng cuộc so tài với đối thủ mạnh là Australia vào ngày 24-2.

Giải năm nay có sự tham dự của 7 đội được chia vào hai bảng. Các cô gái Việt Nam khá bất lợi khi vào bảng B với 4 đội cùng Australia, Philippines và Myanmar - đều là những đối thủ chất lượng. Bảng còn lại gồm chủ nhà Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam lần lượt chạm trán Australia vào ngày 24-2, Philippines ngày 25-2 và Myanmar ngày 26-2.

Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24-2 đến 2-3-2026 tại Terminal Hall, Trung tâm thương mại Terminal 21, tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Các trận đấu mở cửa tự do cho khán giả và được truyền hình trực tiếp trên nền tảng TrueVisions Now (Thái Lan).

LÊ ANH