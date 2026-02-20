Đội tuyển futsal nữ Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn tại Nhật Bản

Các cô gái ở đội tuyển futsal Việt Nam đã hoàn tất chuyến tập huấn gần 1 tuần tại Nhật Bản bằng trận giao hữu lượt về với CLB Bardral Urayasu vào ngày 19-2 (mùng 3 Tết) và giành chiến thắng với tỷ số 3-2.

Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng có 2 trận giao hữu bổ ích tại Nhật Bản trước thềm giải Đông Nam Á 2026.

Đợt tập huấn xa nhà ngay trong dịp Tết Bính Ngọ nhằm giúp các cô gái Việt Nam chuẩn bị tốt hơn trước thềm giải futsal nữ Đông Nam Á 2026, giải đấu mà thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng hiện đang là đương kim vô địch.

Trong những ngày rèn binh ở Nhật Bản, đội có hai trận giao hữu với “quân xanh” được đánh giá chất lượng là CLB futsal nữ của Nhật Bản Bardral Urayasu. Việc tranh tài cùng những CLB mạnh sẽ giúp nhiều cho các cầu thủ Việt Nam duy trì, nâng cao trình độ bởi ở trong nước vốn có ít CLB futsal nữ.

Ở trận lượt đi vào ngày 17-2, CLB Bardral Urayasu đã giành chiến thắng với tỷ số 6-2. Rút kinh nghiệm từ thất bại ấy, đội tuyển futsal nữ Việt Nam có sự chuẩn bị tốt hơn cho trận lượt về vào tối 19-2 và giành chiến thắng với tỷ số sít sao 3-2. Ba bàn thắng của đội tuyển futsal nữ Việt Nam do công của Thu Xuân, Ánh Mỹ và Vũ Thị Hoa.

Theo kế hoạch, đội sẽ sang Thái Lan vào ngày 22-2 để tham dự giải Đông Nam Á 2026.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã kết thúc chuyến tập huấn tại Nhật Bản ngay trong dịp Tết Bính Ngọ với 2 trận giao hữu được đánh giá là rất bổ ích. Hai trận giao hữu trên cũng là dịp để HLV Nguyễn Đình Hoàng rà soát lại lực lượng, có những đánh giá sau cùng trước khi chốt danh sách tham dự giải futsal nữ Đông Nam Á 2026.

Các cô gái ở đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ trở về TPHCM vào ngày 20-2 để chuẩn bị trước khi lên đường sang Thái Lan để bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Australia vào ngày 24-2, sau đó lần lượt so tài cùng Philippines (25-2) và Myanmar (26-2). Các trận đấu đều diễn ra lúc 13g30.

QUỐC CƯỜNG