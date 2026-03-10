Lịch thi đấu giải futsal Đông Nam Á 2026

Theo đó, giải sẽ diễn ra từ 6-4 đến 12-4-2026 tại Nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tại vòng bảng từ ngày 6 đến 8-4 để xác định hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết (10-4). Trận tranh hạng Ba và chung kết dự kiến tổ chức ngày 12-4.
Tại vòng bảng, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lần lượt gặp Myanmar vào ngày 6-4, Timor Leste ngày 7-4 và chủ nhà Thái Lan ngày 8-4. Hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, tiếp tục cạnh tranh suất vào trận chung kết của giải.
Theo đó, giải sẽ diễn ra từ 6-4 đến 12-4-2026 tại Nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tại vòng bảng từ ngày 6 đến 8-4 để xác định hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết (10-4). Trận tranh hạng Ba và chung kết dự kiến tổ chức ngày 12-4.