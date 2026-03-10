Lịch thi đấu giải futsal Đông Nam Á 2026

Theo đó, giải sẽ diễn ra từ 6-4 đến 12-4-2026 tại Nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tại vòng bảng từ ngày 6 đến 8-4 để xác định hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết (10-4). Trận tranh hạng Ba và chung kết dự kiến tổ chức ngày 12-4.

Tại vòng bảng, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lần lượt gặp Myanmar vào ngày 6-4, Timor Leste ngày 7-4 và chủ nhà Thái Lan ngày 8-4. Hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, tiếp tục cạnh tranh suất vào trận chung kết của giải.

LÊ ANH