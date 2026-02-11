Futsal Việt Nam sẽ có một suất dự Cúp các CLB châu Á 2027

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dự kiến khôi phục Cúp các CLB futsal châu Á từ mùa giải 2027, qua đó mở ra cơ hội cho futsal Việt Nam hội nhập hơn với đấu trường châu lục.

Thái Sơn Nam TPHCM đứng hạng ba châu Á tại mùa giải gần nhất được tổ chức vào năm 2019. ẢNH: ANH TRẦN

Cúp các CLB futsal châu Á sau 7 năm tạm dừng sẽ được AFC tổ chức trở lại từ mùa giải 2027. Dự kiến, giải đấu khi tái xuất được quy hoạch chỉ có 8 CLB tham dự, ít hơn một nửa so với lần tổ chức gần nhất vào năm 2019.

8 CLB được quyền tham dự đến từ 8 nền futsal có đội tuyển quốc gia góp mặt vào vòng tứ kết futsal châu Á 2026, gồm Iran, Indonesia, Nhật Bản, Iraq, Thái Lan, Afghanistan, Uzbekistan và Việt Nam.

Với suất đại diện cho futsal Việt Nam tham dự Cúp các CLB châu Á 2027, khả năng cao CLB đăng quang tại Giải futsal VĐQG 2026 sẽ được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lựa chọn. Ở sân chơi quốc nội này, đương kim vô địch Thái Sơn Nam TPHCM và á quân Thái Sơn Bắc được nhận diện là những ứng viên nặng ký nhất tại mùa giải năm nay.

Việc Cúp các CLB futsal châu Á được khôi phục mang đến tin vui cho những người làm công tác chuyên môn của futsal Việt Nam. Bởi đây là sân chơi mà các CLB Việt Nam luôn đầu tư mạnh mẽ để tiến sâu khi được tham dự. Trong đó, Thái Sơn Nam TPHCM một lần đoạt vị trí á quân năm 2018 và 3 lần đứng hạng ba chung cuộc vào các mùa giải 2015, 2017 và 2019. Ngoài ra, Khánh Hòa cũng lọt vào tứ kết năm 2016.

Thái Sơn Nam TPHCM và Thái Sơn Bắc sẽ cạnh tranh tấm vé dự Cúp các CLB châu Á 2027. ẢNH: ANH TRẦN

Tất nhiên, đây mới là dự kiến nếu Cúp các CLB châu Á được tổ chức trở lại. Sắp tới, Phòng Tổ chức thi đấu của AFC sẽ nhóm họp trước khi công bố chính thức kế hoạch tổ chức các giải đấu của AFC trong năm 2027.

Cúp các CLB futsal châu Á lần đầu được AFC tổ chức vào năm 2010 và từng là giải đấu truyền thống được duy trì hằng năm. Nhưng từ mùa giải 2020 đến 2025, do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19 cũng như những thay đổi từ các nền futsal tại châu Á, giải đấu không được tổ chức như kế hoạch.

Trong 8 lần diễn ra trước đó, các CLB đến từ Iran và Nhật Bản chia nhau 4 lần nâng cao danh hiệu. Hai lần còn lại thuộc về Chonburi Bluewave của Thái Lan.

HỮU THÀNH