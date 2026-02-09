Người "giữ lửa" cho futsal Tân Hiệp Hưng TPHCM

Gần 12 năm khoác lên màu áo futsal Tân Hiệp Hưng TPHCM là hành trình đội trưởng Trần Tấn Đông đi cùng những thăng trầm của CLB. Từ một cầu thủ trẻ không trụ được ở sân 11 và bỡ ngỡ khi chuyển sang futsal, anh dần trưởng thành, trở thành đội trưởng, rồi hôm nay đảm nhiệm thêm vai trò trợ lý HLV của một trong những đội futsal truyền thống của cả nước.

Đội trưởng Trần Tấn Đông đã gắn bó với Futsal Tân Hiệp Hưng TPHCM đã 12 năm. ẢNH: NVCC

Tấn Đông không phải mẫu cầu thủ thường xuyên được nhắc đến trên truyền thông, dù fixo sinh năm 1994 này đã có hơn một thập kỷ thi đấu futsal chuyên nghiệp. Nếu nhận lời chuyển hẳn sang những CLB cạnh tranh danh hiệu như Sahako FC hay S.Khánh Hòa (đã giải thể), thay vì ở lại Tân Hiệp Hưng TPHCM giờ chủ yếu chuyên đào tạo trẻ, có lẽ cơ hội để “thương hiệu Trần Tấn Đông” được lan tỏa sẽ nhiều hơn.

Nhưng với những người làm nghề, những ai theo dõi futsal Việt Nam đủ lâu, Tấn Đông luôn nhận được sự tôn trọng tuyệt đối. Chính tấm lòng thủy chung với Tân Hiệp Hưng TPHCM đã tạo nên dấu ấn riêng của Đông.

Tấn Đông xuất thân từ Học viện Scavi Rocheteau của Pháp, một trong những học viện bóng đá hàng đầu tại TPHCM khoảng 15 năm về trước. Chỉ tiếc rằng Scavi Rocheteau tồn tại không lâu rồi giải thể, còn Tấn Đông được chuyển về Trung tâm TDTT Thống Nhất nhưng không gắn bó đủ lâu với sân 11.

Tuổi 18, anh theo học văn hóa tại Trường Đại học Hồng Bàng, song vẫn duy trì đam mê với trái bóng tròn. Một lần tham dự giải sinh viên, cơ duyên đã đưa Tấn Đông gặp HLV Nguyễn Tuấn Anh (HLV trưởng Thái Sơn Nam TPHCM hiện tại), người ngỏ lời mời anh thử sức với futsal. “Lúc đó tôi cũng muốn ở lại TPHCM để gần gia đình nên quyết định đi thử. May mắn là tôi được chơi và gắn bó với môi trường này cho đến hôm nay”, Tấn Đông nhớ lại.

Tấn Đông đoạt danh hiệu đầu tiên trong màu áo Tân Hiệp Hưng TPHCM vào năm 2014

Những ngày đầu đến với futsal không hề dễ dàng. Bộ môn này với nhịp độ nhanh, không gian hẹp và yêu cầu cao về kỹ - chiến thuật là thử thách lớn với một cầu thủ mới chuyển từ sân 11. Giai đoạn từ năm 2014 đến 2015, Tấn Đông hầu như chỉ được ra sân ở số ít trận đấu để làm quen với cường độ. Có những lúc tưởng chừng như bị chững lại, nhưng điểm tựa từ gia đình cũng như quyết tâm chứng tỏ bản thân đã giúp anh không bỏ cuộc.

“Tôi may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong gia đình tri thức, nên ba của tôi luôn hiểu cũng như ủng hộ tuyệt đối cho đam mê của con trai. Lúc còn đang học đại học, khi ngỏ lời với ba sẽ chuyển sang thử sức với futsal, ông nói ngắn gọn rằng cứ chơi đi, mình còn trẻ mà! Câu nói đó theo tôi suốt những năm tháng khó khăn nhất”, anh chia sẻ.

Và giờ, khi đã mang tấm băng thủ quân và trở thành biểu tượng mới tại Tân Hiệp Hưng TPHCM, Tấn Đông dành sự tri ân đến HLV Phạm Minh Giang, người thầy có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp của mình. Anh xem HLV Phạm Minh Giang như người ba “đỡ đầu”, truyền cho anh niềm tin để đứng vững với con đường đã chọn. “Những ngày đầu đến futsal chuyên nghiệp, anh Giang tận tình và kiên nhẫn chỉ tôi những cái cơ bản nhất, như đỡ bước một, hay rê gầm… Chính sự dìu dắt từ anh ấy đã tạo nên cho tôi sự chín chắn của hôm nay”, anh khẳng định.

Gần 12 năm khoác áo Tân Hiệp Hưng TPHCM, Tấn Đông đã chứng kiến gần như trọn vẹn những đổi thay tại CLB. Rào cản về tài chính buộc các đồng đội cũ lần lượt chia tay để tìm bến đỗ mới hoặc chuyển sang công việc khác, “cha đỡ đầu” Phạm Minh Giang cũng không còn gắn bó với đội, còn ban huấn luyện trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, nhưng Tấn Đông vẫn kiên trì ở lại.

Có một mùa giải 2020 Đông gia nhập Sahako FC vì Tân Hiệp Hưng TPHCM không vượt qua được vòng loại Giải futsal VĐQG, nhưng rồi anh vẫn quyết định trở lại mái nhà xưa. Từ đó, anh lặng lẽ giữ lửa, truyền lại nhiệt huyết và kinh nghiệm cho lớp cầu thủ trẻ mới gia nhập CLB.

Tấn Đông là biểu tượng mới tại Tân Hiệp Hưng TPHCM

“Việc các đồng đội rời CLB vì áp lực kinh tế là điều không tránh khỏi. Mỗi người đều có lựa chọn riêng cho sự nghiệp của mình, tôi luôn tôn trọng quyết định đó và chúc mọi người thành công trên con đường đã chọn. Tuy vậy, hành trình của Tân Hiệp Hưng TPHCM vẫn phải tiếp diễn. Bởi phía trước CLB vẫn có mục tiêu, và như bản thân tôi cũng còn khát khao được cống hiến”, anh trải lòng.

Tấn Đông luôn chủ động đi học các khóa huấn luyện để nâng cao chuyên môn, sẵn sàng vừa thi đấu vừa hỗ trợ HLV Nguyễn Trọng Thiện. Anh hiểu rằng, hành trình phía trước của Tân Hiệp Hưng TPHCM sẽ không dễ dàng. Lực lượng trụ cột ngày càng ít, trong khi các cầu thủ trẻ chiếm số đông. “Cầu thủ trẻ không thể trưởng thành trong một sớm một chiều. Xây dựng lại đội hình là điều khó khăn nhất lúc này, nhưng cũng là việc bắt buộc phải làm”, anh thẳng thắn.

Dẫu còn nhiều thử thách, Tấn Đông vẫn ở lại, âm thầm giữ lửa cho Tân Hiệp Hưng TPHCM. Trong sự kiên nhẫn của Đông có niềm tin, trách nhiệm và cả tình yêu dành cho đội futsal mà anh đã dành trọn thanh xuân để gắn bó. Thế mới nói, giá trị của một cầu thủ không chỉ nằm ở những bàn thắng hay danh hiệu, mà còn ở tinh thần cống hiến bền bỉ như hành trình 12 năm của Tấn Đông với mái nhà Tân Hiệp Hưng TPHCM cũng như futsal Việt Nam.

Gần 12 năm thi đấu futsal chuyên nghiệp, kỷ niệm mà Tấn Đông nhớ mãi là chức vô địch LS Cup 2018. Khi trận bán kết chỉ còn 20 giây đếm ngược, anh ghi bàn gỡ hòa, kéo Tân Hiệp Hưng TPHCM trở lại từ bờ vực. Sau đó, cũng chính Tấn Đông là người thực hiện cú sút phạt đền quyết định, đưa CLB vào chung kết và giành chiến thắng trước HPN-ĐHGĐ (Sahako FC hiện tại).

HỮU THÀNH