Các đội futsal TPHCM rộn ràng tập luyện cuối năm, háo hức nhận thưởng Tết

Vào đầu tuần tới, các CLB futsal đóng quân trên địa bàn TPHCM sẽ lần lượt tổ chức tất niên để nhìn lại một năm Ất Tỵ 2025 đã qua, sau đó “xả trại” cho cầu thủ trở về bên gia đình đón Tết Bính Ngọ 2026.

Các cầu thủ Trẻ TPHCM tích cực tập luyện vào những ngày cuối năm. ẢNH: NGUYỄN QUANG

Nhà thi đấu phường Chánh Hưng (Nhà thi đấu Thái Sơn Nam cũ) vẫn luôn sáng đèn từ sáng đến tối, phục vụ hết công suất cho các CLB futsal tại địa phương tập luyện, duy trì nền tảng thể lực hướng đến mùa giải mới 2026. Dù những ngày cận Tết ai cũng bận rộn với công việc cá nhân, song các thành viên của từng CLB khi bước ra sân tập hay thi đấu giao hữu đều giữ sự tập trung cao nhất, miệt mài hoàn thành giáo án tập luyện.

Năm nay, đội Trẻ TPHCM tập luyện đến hết ngày 10-2 (tức 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ 2025). Một ngày sau, ban huấn luyện CLB sẽ tổ chức họp phụ huynh nhằm báo cáo kết quả thi đấu của các tài năng trẻ trong năm 2025, đồng thời tổ chức buổi tất niên để mọi người cùng tham dự.

Theo HLV Nguyễn Bảo Trung, năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên các cầu thủ của ông được tham dự hệ thống các giải futsal chuyên nghiệp quốc gia. Việc thường xuyên cọ xát ở những trận đấu chất lượng cao, cũng như tại Giải futsal U19 Đông Nam Á 2025, đã giúp toàn đội tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, qua đó từng bước trưởng thành hơn về mặt chuyên môn.

“Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn cần tiếp tục trui rèn, nỗ lực nhiều hơn nữa. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ nâng cao công tác đào tạo trong thời gian tới. Bước sang năm 2026, khi đội bóng bước vào mùa giải chuyên nghiệp thứ hai, bên cạnh việc duy trì chất lượng chuyên môn, ban huấn luyện sẽ đặt thêm mục tiêu cải thiện thành tích để cầu thủ có thêm động lực phấn đấu”, ông Trung chia sẻ.

Được biết, đội Trẻ TPHCM không có thưởng Tết vì cầu thủ vẫn còn trong giai đoạn hợp đồng đào tạo trẻ, nhưng các học trò của HLV Nguyễn Bảo Trung sẽ được tặng những phong bao lì xì lấy may mắn cho mùa giải mới.

Cũng tập luyện tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng đến hết ngày 10-2 còn có Thái Sơn Nam TPHCM. Sau đó, HLV Nguyễn Tuấn Anh cùng các cầu thủ sẽ dự buổi tất niên của công ty chủ quản trước khi tạm chia tay nhau.

Thái Sơn Nam TPHCM thi đấu giao hữu. ẢNH: NGUYỄN QUANG

Trong thời gian qua, HLV Nguyễn Tuấn Anh cùng 8 thành viên trụ cột của CLB bận làm nhiệm vụ cùng đội tuyển futsal Việt Nam nên việc tập luyện được giao cho trợ lý Trần Văn Vũ đảm nhiệm. Sau khi kết thúc Giải futsal châu Á 2026, Thái Sơn Nam TPHCM cũng hội quân đầy đủ cho những buổi tập cuối năm.

Ở mùa giải mới, Thái Sơn Nam TPHCM sẽ không còn đội trưởng Phạm Đức Hòa trên sân, song HLV Nguyễn Tuấn Anh vẫn đặt trọn niềm tin vào sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ, cũng như kỳ vọng các trụ cột sẽ biết làm mới bản thân sau một năm thi đấu đầy tích cực về mặt thành tích ở cấp CLB lẫn đội tuyển Việt Nam.

Theo tìm hiểu, bầu Tú đã thưởng một tháng lương nhằm tạo không khí vui vẻ cho các thành viên của Thái Sơn Nam TPHCM về quê đón Tết. Một tháng lương cũng là khung thưởng chung của hai đại diện khác đến từ TPHCM là Sài Gòn Titans và Sahako FC. Riêng Sahako FC sẽ tập luyện đến hết ngày 9-2, còn Sài Gòn Titans tạm dừng tập luyện sau đó một ngày.

Trong khi đó, Tân Hiệp Hưng TPHCM là đội đầu tiên cho nghỉ tập từ ngày 7-2, tạo điều kiện để toàn đội sớm trở về quê đón Tết. Trước thời điểm khép lại năm cũ, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Thiện đã tổ chức buổi tất niên ấm cúng nhằm tri ân các cựu cầu thủ từng đồng hành cùng CLB trong năm 2025, đồng thời tiếp thêm động lực cho tập thể hướng đến một năm mới nhiều thành công. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo đội bóng cũng dành những phần thưởng Tết cho toàn đội nhằm khích lệ tinh thần trước thềm mùa giải mới.

Tin liên quan Bốn lần dẫn trước ở chung kết, futsal Indonesia vẫn lỡ chức vô địch châu Á

HỮU THÀNH