Bốn lần dẫn trước ở chung kết, futsal Indonesia vẫn lỡ chức vô địch châu Á

Đội chủ nhà Indonesia có đến 4 lần dẫn trước Iran ở trận chung kết, nhưng vẫn ngậm ngùi nhìn đối thủ bảo vệ thành công danh hiệu tại Giải futsal châu Á 2026.

Các cầu thủ futsal Indonesia (áo đỏ) ngậm ngùi nhìn Iran bảo vệ thành công danh hiệu châu Á ngay trên sân nhà. ẢNH: AFC

10.733 cổ động viên đã có mặt tại Nhà thi đấu Indonesia Arena để theo dõi một trong những trận chung kết hay nhất trong lịch sử Giải futsal châu Á. Trong đó, người hâm mộ Indonesia chiếm khoảng 10.000 người, bao gồm cả Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir, đã tiếp lửa gần 3 tiếng đồng hồ cho thầy trò HLV Hector Souto.

Iran là đội bắt nhịp tốt hơn và có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 3 do công của đội trưởng Hossein Tayyebi. Nhưng sau đó, đại diện đến từ Tây Á mang tâm lý chủ quan và thua liền 3 bàn chỉ trong 3 phút. Từ phút thứ 7 đến phút thứ 9, Israr Megantara lập cú đúp cùng pha lập công của Reza Gunawan đã đưa Indonesia ngược dòng dẫn trước 3-1.

Ba bàn thua đầy choáng váng buộc HLV Vahid Shamsaei phải sử dụng quyền hội ý để xốc lại tinh thần cho các học trò. Nhưng phải đến cuối hiệp 1, Mahdi Karimi mới gỡ lại 1 bàn, thắp sáng lại hy vọng cho Iran ở hiệp 2. Đến phút 23, Samel Eko trong nỗ lực cứu thua đã vô tình đưa bóng về lưới nhà, trực tiếp giúp Iran gỡ hòa 3-3.

Nhưng chỉ một phút sau, Eko đã lập công chuộc tội với pha lập công nâng tỷ số lên 4-3, để có lần thứ 2 đưa Indonesia vươn lên dẫn trước. Cuộc rượt đuổi bàn thắng tiếp diễn khi Karimi hoàn tất cú đúp ở phút 37, đưa Iran quân bình tỷ số 4-4 và kéo trận đấu vào thêm 10 phút hiệp phụ.

Futsal Iran khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại châu Á. ẢNH: AFC

Sau hiệp phụ đầu tiên không có bàn thắng nào được ghi, cao trào được đẩy lên khi trận đấu còn 2 phút đếm ngược. Megantara hoàn tất hat-trick để đưa Indonesia tiếp tục vươn lên dẫn 5-4. Nhưng chỉ vài giây sau, cú nã đại bác của Saeid Ahmadabbasi đã quân bình tỷ số 5-5 cho Iran, buộc trận đấu phải kéo đến loạt sút luân lưu 5m để tìm ra nhà vô địch.

Ngay từ lượt sút đầu tiên, Indonesia vẫn dẫn trước khi Masoud Yousef của Iran không thắng được thủ môn đối phương. Nhưng đến lượt thứ 4, cầu thủ Indonesia đá hỏng, từ đó Iran kéo loạt “đấu súng” đến quả thứ 6. Israr Megantara của Indonesia không đứng vững tâm lý nên tiếp tục đá hỏng, qua đó giúp Iran ngược dòng thắng 5-4 trên loạt sút luân lưu.

Iran bảo vệ thành công chức vô địch châu Á đầy kịch tính và nghẹt thở. Đây là danh hiệu châu Á thứ 14 của họ, khẳng định vị thế số 1 trong làng futsal châu Á.

Xen lẫn niềm vui của Iran là sự hụt hẫng và tiếc nuối của Indonesia. Tuy nhiên, việc tạo nên chiến tích lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết châu Á, trong đó có chiến thắng trước Nhật Bản ở vòng bán kết, đã mang đến niềm tự hào lớn cho đội futsal lẫn người hâm mộ xứ Vạn đảo. Với đà thăng tiến trong 2 năm qua, thầy trò HLV Hector Souto vẫn sẽ là ứng viên nặng ký cho cuộc cạnh tranh giành vé dự Futsal World Cup trong 2 năm tới.

Kết quả chung cuộc tại Giải futsal châu Á 2026: Đội vô địch: Iran Đội á quân: Indonesia Đồng hạng ba: Iraq và Nhật Bản Cầu thủ xuất sắc nhất: Saied Ahmad Abbasi (Iran) Thủ môn xuất sắc nhất: Ahmad Habiebie (Indonesia) Vua phá lưới: Muhammad Osamanmusa (Thái Lan)

HỮU THÀNH