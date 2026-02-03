HLV Giustozzi tiếc nuối: Futsal Việt Nam xứng đáng thắng trận tứ kết châu Á

Dù phải dừng bước tiếc nuối và có phần không hài lòng về kết quả tại vòng tứ kết futsal châu Á 2026, song HLV Diego Giustozzi tự hào về màn trình diễn của các tuyển thủ futsal Việt Nam, đồng thời tự tin cho cuộc cạnh tranh giành tấm vé dự Futsal World Cup sau đây hai năm.

HLV Diego Giustozzi thể hiện sự tiếc nuối khi đội tuyển futsal Việt Nam dừng bước tại vòng tứ kết futsal châu Á 2026. ẢNH: AFC

Sau thất bại tỷ số 2-3 trước đội chủ nhà Indonesia vào tối 3-2, HLV Diego Giustozzi bày tỏ cảm xúc trái ngược. Ông cho biết: “Đây là một cảm xúc rất đặc biệt. Tôi thực sự rất tự hào về các cầu thủ, về những gì toàn đội đã thể hiện trong suốt giải đấu. Tuy nhiên, tôi không hài lòng với kết quả của trận tứ kết, bởi tôi cho rằng chúng tôi xứng đáng có ít nhất một trận hòa, thậm chí là chiến thắng”.

Đội tuyển futsal Việt Nam tạo ra thế trận chủ động trong nhiều thời điểm ở trận tứ kết, kiểm soát bóng tốt và sở hữu số cơ hội dứt điểm nhiều hơn so với Indonesia. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở khâu kết thúc đã khiến các học trò của HLV Diego Giustozzi phải nói lời chia tay đấu trường châu lục năm nay.

“Tôi nghĩ đây là trận đấu mà chúng tôi hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Tôi không hài lòng với kết quả bởi các cầu thủ đã làm mọi thứ để thắng trận. Dẫu vậy, tôi rất hài lòng với màn trình diễn, từ nỗ lực cá nhân cho đến cách toàn đội vận hành lối chơi. Chúng tôi đang đi đúng hướng trong quá trình xây dựng và phát triển”, nhà cầm quân người Argentina nhấn mạnh.

Thất bại trước Indonesia cũng đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Diego Giustozzi có mùa giải thứ tư liên tiếp dừng bước tại vòng tứ kết châu Á. Tuy nhiên, HLV Diego Giustozzi thêm một lần khẳng định, futsal Việt Nam có hiện tại và cả tương lai, nếu được đầu tư và định hướng đúng đắn hướng đến mục tiêu cạnh tranh giành tấm vé dự Futsal World Cup sau đây hai năm.

HLV Diego Giustozzi tự hào về màn trình diễn của các tuyển thủ futsal Việt Nam. ẢNH: AFC

“Chúng ta có một thế hệ cầu thủ tốt. Điều họ cần lúc này là thêm kinh nghiệm, được thi đấu nhiều hơn, đối mặt với nhiều hoàn cảnh và thử thách khác nhau. Bóng đá futsal Việt Nam cần đưa ra những quyết định quan trọng ở giai đoạn này để có thể tiến xa hơn”, ông chia sẻ.

Cùng chung cảm xúc với HLV Diego Giustozzi, đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng cũng thừa nhận sự tiếc nuối sau khi đội tuyển futsal Việt Nam không thể vượt qua vòng tứ kết. “Đây là một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi được thi đấu với chủ nhà trong bầu không khí có hàng ngàn khán giả trên khán đài. Toàn đội đã làm hết sức mình trước một đối thủ mạnh như Indonesia, nhưng rất tiếc là không thể đi tiếp”, Mạnh Dũng cho biết.

Theo fixo sinh năm 1997, điều đáng tiếc nhất chính là việc đội tuyển futsal Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội hơn đối thủ nhưng chỉ ghi được 2 bàn thắng, trong khi Indonesia tận dụng tốt hơn để có 3 lần lập công. “Điều làm tôi hài lòng nhất là tinh thần thi đấu của toàn đội. Chúng tôi đã chiến đấu đến những phút cuối cùng”, anh nói thêm.

Trong khi cầu thủ trẻ Nguyễn Đa Hải rút kinh nghiệm: “Bài học lớn nhất mà toàn đội rút ra được sau giải đấu này chính là khâu dứt điểm. Chúng tôi cần cải thiện nhiều hơn nữa để có thể tận dụng tốt các cơ hội ở những giải đấu sắp tới”.

HỮU THÀNH