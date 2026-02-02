Futsal Việt Nam tập sút phạt đền cho trận tứ kết châu Á

Dù không được tập luyện đúng với giờ thi đấu chính thức, song các tuyển thủ futsal Việt Nam vẫn quyết tâm vượt khó để sẵn sàng chuẩn bị cho trận tứ kết futsal châu Á 2026 với đội chủ nhà Indonesia.

Đội tuyển futsal Việt Nam thoải mái hướng đến trận tứ kết với Indonesia. ẢNH: PHAN HỒNG

Theo lịch thi đấu, đội tuyển futsal Việt Nam đá tứ kết với Indonesia tại Nhà thi đấu Indonesia Arena lúc 19 giờ ngày 3-2. Thành thử, trước đó một ngày, thầy trò HLV Diego Giustozzi phải hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật để hướng đến cuộc so tài với đối thủ cùng khu vực.

Tuy nhiên, Châu Đoàn Phát cùng các đồng đội gặp trở ngại khi không được Ban tổ chức nước chủ nhà bố trí giờ tập luyện tại Nhà thi đấu Indonesia Arena trùng với giờ thi đấu, hoặc vào buổi chiều, mà thay vào đó là tập vào lúc 13g30. Điều này kéo theo đội tuyển futsal Việt Nam phải rời nơi đóng quân trước đó 30 phút, để di chuyển đến Nhà thi đấu Indonesia Arena.

HLV Diego Giustozzi cải thiện khả năng dứt điểm cho học trò. ẢNH: PHAN HỒNG

Việc phải ra sân tập vào giờ trưa sẽ ảnh hưởng đến nhịp sinh học của thầy trò HLV Diego Giustozzi, nhất là khi đây là quá trình chuẩn bị cho trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp. Không chỉ đảo ngược thời gian mà còn về khí hậu, bởi tập luyện vào giờ trưa tại thủ đô Jakarta (Indonesia) rất nóng nảy, khác biệt so với khi toàn đội ra sân thi đấu vào lúc 19 giờ, thời điểm thời tiết đã chuyển sang mát mẻ.

Khó khăn là thế, song các tuyển thủ futsal Việt Nam vẫn giữ vững tinh thần quyết tâm, tập trung cao nhất hướng đến cuộc so tài với Indonesia. Như chia sẻ của HLV Diego Giustozzi sau buổi tập vào chiều 2-2: "Đây sẽ là trận đấu rất cân bằng, bởi hai đội đã hiểu rõ nhau. Tôi nghĩ kết quả có thể chỉ được quyết định ở những phút cuối hoặc từ một khoảnh khắc cụ thể nào đó trên sân. Tôi rất hài lòng, thậm chí có phần bất ngờ với cả phong độ cá nhân lẫn lối chơi tập thể. Đội đang có một giải đấu rất tốt và tôi hy vọng sẽ tiếp tục thể hiện được điều đó ở trận tứ kết".

Đội tuyển futsal Việt Nam tập sút phạt đền. ẢNH: PHAN HỒNG

HLV Diego Giustozzi cũng đón nhận thông tin tích cực khi pivot chủ lực Nguyễn Thịnh Phát đã bình phục hoàn toàn sau khi ngồi ngoài ở trận gặp Thái Lan, cùng với sự trở lại của Dương Ngọc Linh sau án treo giò. Còn nhớ tại trận chung kết AFF Cup 2024, đội tuyển futsal Việt Nam khi đó chỉ có chưa đến hai tổ đấu, nên đành nhận thất bại trước chính Indonesia.



Nên ở cuộc tái ngộ lần này, HLV Diego Giustozzi đầy tự tin: "Chúng tôi có đầy đủ 14 cầu thủ sẵn sàng thi đấu. Đây là tin rất tốt. Tôi biết Indonesia là một trong những đội mạnh tại châu Á hiện nay. Họ vừa đoạt huy chương vàng SEA Games, giành danh hiệu tại Đông Nam Á 2024 và quen với việc thi đấu trước hàng chục nghìn khán giả. Tuy nhiên, tôi hài lòng với những gì đội tuyển futsal Việt Nam đang thể hiện và hoàn toàn tin tưởng vào các học trò của mình".

Đội tuyển futsal Việt Nam từng thi đấu tại Indonesia Arena ở lượt trận cuối vòng bảng futsal châu Á 2026 gặp Thái Lan. Tuy nhiên, lần này, thầy trò HLV Diego Giustozzi có thể đối mặt với hơn 15.000 cổ động viên Indonesia phủ kín các khán đài để tiếp lửa cho đội tuyển xứ vạn đảo, đồng thời tạo ra áp lực lớn cho đội khách.

HLV Diego Giustozzi nói: "Tôi tin tưởng vào các cầu thủ của mình. Điều quan trọng là họ phải giải tỏa được áp lực và chơi đúng như những gì đã thể hiện trong các buổi tập. Khán giả sẽ tiếp thêm động lực cho đội chủ nhà, nhưng chúng tôi cũng đang có tinh thần và động lực rất cao".

HỮU THÀNH