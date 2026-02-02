HLV Hector Souto (Indonesia): Futsal Việt Nam đã thực hiện quá trình trẻ hóa đúng thời điểm!

HLV Hector Souto của Indonesia hạnh phúc khi rất nhiều cầu thủ Việt Nam được ông “gieo trồng” hơn 5 năm về trước nay đã trưởng thành, trở thành trụ cột của đội tuyển futsal quốc gia và sắp đối đầu với chính ông tại vòng tứ kết futsal châu Á 2026.

HLV Hector Souto dẫn dắt những Trần Thái Huy, Nguyễn Thịnh Phát, Nhan Gia Hưng, Dương Ngọc Linh... trong màu áo Cao Bằng FC tại mùa giải 2008. ẢNH: FBNV

HLV Hector có hơn 7 năm làm việc tại TPHCM, bắt đầu từ năm 2013. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chính là trợ lý số 1 cho đồng nghiệp Bruno Formoso trong chiến tích đưa đội tuyển futsal Việt Nam lọt vào vòng 1/8 Futsal World Cup 2016.

Sau đó, ông giữ chức vụ HLV trưởng Cao Bằng và U20 Việt Nam. Trong thời gian này, những trụ cột của đội tuyển futsal Việt Nam hiện tại như Châu Đoàn Phát, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Thịnh Phát, Dương Ngọc Linh… từng qua đôi bàn tay HLV Hector “nhào nặn”. Trước trận tứ kết với đội tuyển futsal Việt Nam tại futsal châu Á 2026, HLV Hector đã dành cho SGGP cuộc trò chuyện chân tình:

* Phóng viên: Chỉ hơn 1 năm nhưng ông đã có 3 lần chạm trán với đội tuyển futsal Việt Nam. Cảm xúc lần này có gì khác so với trận chung kết AFF Cup 2024 và SEA Games 33?

HLV Hector: Tôi hiểu rất rõ đội tuyển futsal Việt Nam, từ cầu thủ cho đến ban huấn luyện. Dù tôi không trực tiếp làm việc với đội ngũ của HLV Diego Giustozzi, nhưng họ khá cởi mở giống tôi. Thành thử, chúng tôi luôn có sự giao tiếp tốt. Tôi vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với Mạnh Dũng, Đoàn Phát, Nhan Gia Hưng, Thịnh Phát… tất cả họ đều rất thân với tôi.

Ban huấn luyện đã đưa đội tuyển futsal Việt Nam lọt vào vòng 1/8 Futsal World Cup 2016 gồm HLV Bruno Garcia (bên phải) cùng 2 trợ lý Hector Souto (giữa) và Huỳnh Tấn Quốc (trái)

Tôi từng đối đầu Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup 2024, đó là một cảm xúc rất đặc biệt. Chúng tôi đã gặp nhau hai lần trước đó và bây giờ lại tiếp tục chạm trán, nên mỗi lần gặp Việt Nam đều rất đặc biệt. Tuy nhiên, khi vào trận, tôi luôn đặt ưu tiên cho đội bóng của mình.

Tất nhiên tôi không muốn thua, nhưng nếu chẳng may thua thì tôi vẫn vui vì khoảng 15% cầu thủ đội tuyển futsal Việt Nam từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của tôi. Tôi luôn hạnh phúc khi thấy họ thành công. Tuy nhiên, như bạn biết, tôi hy vọng Indonesia thắng. Bởi nếu điều này diễn ra, đó sẽ là cột mốc lịch sử khi futsal Indonesia vào bán kết một giải đấu châu lục.

Chúng tôi rất hạnh phúc vì đã giành vị trí nhất bảng. Đây cũng là lần đầu tiên Indonesia đứng đầu vòng bảng ở sân chơi châu lục, nên toàn đội thực sự tự hào. Bây giờ, chúng tôi chỉ tập trung cho trận đấu với đội tuyển futsal Việt Nam.

* Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về đội tuyển futsal Việt Nam hiện tại? Đâu là những khác biệt so với SEA Games 33?

HLV Hector: Đội tuyển futsal Việt Nam hiện nay đã có sự trở lại của Trần Thái Huy và Đoàn Phát, những cầu thủ rất quan trọng với họ. Ngoài ra, các cầu thủ trẻ mà HLV Diego đã giới thiệu từ năm ngoái giờ đây đã có thêm kinh nghiệm và đang đóng góp tốt cho đội.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, futsal luôn như vậy. Bạn phải đầu tư vào cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho các giải đấu tiếp theo cũng như cho cả chu kỳ World Cup. Tôi cho rằng đội tuyển futsal Việt Nam đã thực hiện quá trình trẻ hóa đúng thời điểm. Những cầu thủ trẻ như Nguyễn Đa Hải luôn sẵn sàng để thi đấu cùng các cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn như Gia Hưng, Đoàn Phát, Minh Quang, Thịnh Phát… Rõ ràng họ đang chơi rất tốt và ngày càng tiến bộ.

HLV Hector Souto đã dẫn dắt đội tuyển futsal Indonesia hơn 2 năm, giành 1 danh hiệu Đông Nam Á và huy chương vàng SEA Games 33

* Phóng viên: Còn Indonesia thì sao?

HLV Hector: Chúng tôi không có Evan Soumilena. Nhưng thực tế, cậu ấy cũng không thi đấu ở trận gặp Việt Nam tại SEA Games 33 vì chấn thương. Evan rất quan trọng với chúng tôi, là một trong những tay ghi bàn hàng đầu. Tuy nhiên, chúng tôi đã bổ sung một số gương mặt mới, ví dụ như Yogi Saputra đang có một giải đấu rất tốt.

Chúng tôi hài lòng với những gì mình đang có. Ở vòng bảng, toàn đội chơi rất ổn định, chỉ để thủng lưới 4 bàn sau 3 trận, trong đó có 1 bàn từ chấm phạt đền. Điều đó cho thấy chúng tôi là một đội bóng có tính tổ chức cao. Tôi nghĩ Việt Nam cũng là một đội tuyển ổn định, vì vậy trận tứ kết sẽ rất cân bằng. Ở trận gặp Iraq tại lượt cuối vòng bảng, chúng tôi không có nhiều khoảng trống trên sân và có thể kịch bản đó sẽ lặp lại ở tứ kết.

Ngoài ra, thi đấu trước khán giả nhà luôn mang lại điều tích cực cho chúng tôi. Trận gặp Iraq cho thấy rõ điều đó nhất. Ngay từ đầu trận, chúng tôi đã chơi vượt trội, một phần vì cảm xúc đặc biệt khi thi đấu tại nhà thi đấu. Trong những thời điểm khó khăn, các cổ động viên tiếp thêm sức mạnh, giúp chúng tôi chơi quyết liệt hơn và kiểm soát trận đấu tốt hơn từ khâu phòng ngự đến triển khai bóng. Với chúng tôi, đó là một yếu tố rất quan trọng.

Huyền thoại futsal Việt Nam Phạm Đức Hòa chia sẻ: "Sự nghiệp của tôi cũng có ảnh hưởng rất lớn từ HLV Hector Souto. Ông ấy đã dành cho tôi cơ hội được chơi futsal ở Tây Ban Nha, đó là điều mà tôi không thể nào hình dung, thậm chí còn không nghĩ đến khi bắt đầu đến với bộ môn này".

HỮU THÀNH