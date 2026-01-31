Hai lần bóng dội khung thành, futsal Việt Nam để thua đáng tiếc ở Cúp châu Á

Đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu ngang ngửa trước các đồng nghiệp Thái Lan được đánh giá cao hơn, nhưng việc kém duyên trong khâu dứt điểm khiến thầy trò HLV Diego Giustozzi phải đón nhận thất bại 0-1 ở trận tranh ngôi đầu vòng bảng futsal châu Á 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam gây ra nhiều khó khăn cho Thái Lan. ẢNH: AFC

Đã sớm đoạt vé vào vòng tứ kết nên cả hai đội tuyển futsal Việt Nam lẫn Thái Lan đều có những điều chỉnh về nhân sự ở trận cầu phân định ngôi đầu bảng B. Trong đó, chân sút chủ lực Nguyễn Thịnh Phát vì lý do sức khỏe nên không thi đấu ở đội hình xuất phát. Ngoài ra, Dương Ngọc Linh cũng phải ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu vì nhận thẻ đỏ ở trận trước.

Bên phía Thái Lan, pivot số 1 Osamanmusa cùng cựu binh Ronnachai không đá chính ngay từ đầu. Dù thay đổi về mặt con người, nhưng đội futsal xứ chùa Vàng vẫn được đánh giá nhỉnh hơn một chút. Đoàn quân của HLV Rakphol Sainetngam tiếp cận trận đấu bằng việc đẩy cao đội hình, gây áp lực liên tiếp về phía khung thành của đội tuyển futsal Việt Nam.

Dẫu vậy, hàng thủ dưới sự chỉ huy của thủ môn Phạm Văn Tú vẫn đứng vững trước sức ép mà đối thủ tạo ra vào đầu trận. Trong đó, xà ngang cũng giúp Văn Tú cứu thua ở phút thứ 6 từ pha dứt điểm của Itticha. Dù lùi sâu phòng ngự, nhưng đội tuyển futsal Việt Nam vẫn có những đợt lên bóng nguy hiểm. Vũ Ngọc Ánh ở phút thứ 4 đã sút tung lưới đối phương, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì xác định ala của Việt Nam đã phạm lỗi trước đó.

Gần giữa hiệp 1, đội tuyển futsal Việt Nam giành lại thế trận và tạo ra thế giằng co với Thái Lan. Trong đó, Ngọc Ánh ở phút 11 và Từ Minh Quang ở phút 16 tung ra những cú sút đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. Tỷ số hòa 0-0 cũng phản ánh đúng cục diện sau 20 phút đầu tiên.

Tuyển futsal Việt Nam có bài học quý giá trước khi bước vào vòng tứ kết. ẢNH: AFC

Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được duy trì rất cao, mở ra các pha bóng ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau. Phút 26, Nguyễn Đa Hải dứt điểm đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành Thái Lan. Ba phút sau, cột dọc tiếp tục cứu thua cho Thái Lan từ cú chạm của Trần Thái Huy sau pha phối hợp đá phạt cùng Trịnh Công Đại.

Đến phút 31, chân sút số 1 của Thái Lan là Osamanmusa mới tung ra pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên, khi bóng dội xà ngang khung thành của Văn Tú. Chỉ vài chục giây sau, Việt Nam thoát thua sau cú ra chân của Akapan. Trong thế trận giằng co, sai lầm của Châu Đoàn Phát ở phút 36 đã mở ra bàn thắng cho Thái Lan. Tuyển thủ futsal Việt Nam phán đoán sai tình huống, tạo cơ hội để Krit dứt điểm đánh bại thủ môn Văn Tú.

Sau bàn thua đáng tiếc này, HLV Diego Giustozzi cho đội tuyển futsal Việt Nam thực hiện chiến thuật power-play. Dẫu vậy, trong một ngày chân sút chủ lực Thịnh Phát không thể thi đấu, toàn đội gặp bế tắc trong việc đưa bóng vào khung thành đối phương, qua đó đành chấp nhận thất bại 0-1.

Đội tuyển futsal Việt Nam kết thúc bảng B với 6 điểm, ít hơn 3 điểm so với đội dẫn đầu Thái Lan. Cả hai sẽ biết được đối thủ ở vòng tứ kết futsal châu Á 2026 sau khi cặp đấu tranh ngôi đầu bảng A giữa chủ nhà Indonesia và Iraq kết thúc vào tối nay (31-1).

HỮU THÀNH