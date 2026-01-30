Đội tuyển futsal Việt Nam: Thoải mái hướng đến cuộc so tài với Thái Lan

Đội tuyển futsal Việt Nam sớm hoàn thành mục tiêu vào tứ kết futsal châu Á 2026 nhờ giành trọn 6 điểm sau khi vượt qua Kuwait và Lebanon, đồng thời hưởng lợi từ những chiến thắng tương tự của đối thủ cùng bảng đấu là Thái Lan.

Các tuyển thủ futsal Việt Nam thoải mái trước trận đấu với Thái Lan. ẢNH: PHAN HỒNG

Nên khi trở lại sân tập vào chiều 30-1, Châu Đoàn Phát và các đồng đội mang tâm lý cực kỳ thoải mái, áp lực được giải tỏa để cùng nhau hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trước Thái Lan. Đan xen nụ cười, các tuyển thủ futsal Việt Nam vẫn giữ sự tập trung cao độ, lắng nghe kỹ những lời dặn dò từ Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú, đồng thời hoàn thành tốt các nội dung tập luyện do HLV Diego Giustozzi đề ra.

Thoải mái hướng đến cuộc so tài với Thái Lan, nhưng đội tuyển futsal Việt Nam vẫn đối diện hàng loạt vấn đề, lớn nhất là khâu nhân sự. Ala Dương Ngọc Linh bị treo giò do nhận thẻ đỏ ở trận gặp Kuwait, trong khi pivot trẻ Nguyễn Đa Hải đã nhận một thẻ vàng nên không được phép nhận thêm thẻ phạt ở trận gặp Thái Lan để tránh vắng mặt ở vòng tứ kết. Điều này sẽ làm xáo trộn các tổ đấu của HLV Diego Giustozzi khi đối đầu Thái Lan.

Do đó, trong buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan, nhà cầm quân người Argentina đã xoay tua một vài cá nhân trong từng tổ đấu nhằm làm mới đội hình, với hy vọng có thể tạo ra bất ngờ cho đối thủ.

HLV Diego Giustozzi đã cùng đội tuyển futsal Việt Nam ba lần chạm trán Thái Lan. Ông và các học trò giành một chiến thắng tại vòng bảng AFF Cup 2024, còn hai lần thất bại đến từ vòng bảng futsal châu Á 2024 và SEA Games 33. Tuy nhiên, ở cả hai trận thua này, đội tuyển futsal Việt Nam tạo ra thế trận gần như giằng co với đối thủ, nhưng các bàn thua xuất hiện do sai số cá nhân.

HLV Diego Giustozzi sẽ có sự điều chỉnh về tổ đấu. ẢNH: PHAN HỒNG

Trong buổi tập, HLV Diego Giustozzi liên tục nhắc nhở toàn đội về khâu phòng ngự. Ông chia sẻ với truyền thông trước buổi tập: “Cả hai đội đều hiểu rất rõ về nhau. Tôi không nghĩ đây sẽ là một trận đấu có quá nhiều bàn thắng, dù tại các giải châu Á gần đây thường xuất hiện những trận cầu cởi mở. Thái Lan chắc chắn sẽ chuẩn bị rất kỹ để hạn chế chúng tôi, và chúng tôi cũng sẽ có sự chuẩn bị tương tự để phong tỏa họ”.

So với những lần gặp trước, Thái Lan tại futsal châu Á 2026 không còn được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng người Tây Ban Nha Miguel Rodrigo, mà thay vào đó bằng nhà cầm quân bản địa Rakphol Sainetngam. HLV Diego Giustozzi nhận định đối thủ mang phong cách thi đấu giống các đội tốp đầu tại Giải futsal VĐQG Thái Lan, với cường độ cao và thiên về những pha tấn công trực diện.

“Dù đối thủ thay đổi thế nào thì chắc chắn đây là một trận đấu khó khăn. Thái Lan là một trong những đội tuyển lớn của futsal châu Á, điều đó đã được lịch sử và những kết quả đối đầu trước đây chứng minh. Trong khi đó, chúng tôi đang có sự cân bằng tốt, đặc biệt ở tuyến giữa, và có thể duy trì sự tập trung trong suốt 40 phút. Đội tuyển futsal Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh và đánh bại các đội mạnh ở châu Á”, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh.

HỮU THÀNH