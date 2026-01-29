HLV futsal Việt Nam không hài lòng về thẻ đỏ trong trận gặp Lebanon

Theo HLV Diego Giustozzi, tấm thẻ đỏ mà ala Dương Ngọc Linh phải nhận trong chiến thắng trước Lebanon sẽ khiến đội tuyển futsal Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng B tại vòng chung kết Futsal châu Á 2026.

Dương Ngọc Linh bị truất quyền thi đấu ở phút 25. ẢNH: PHAN HỒNG

Chiến thắng 2-0 trước Lebanon giúp đội tuyển futsal Việt Nam tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng tứ kết Futsal châu Á 2026. Dẫu vậy, ba điểm mà thầy trò HLV Diego Giustozzi giành được vào chiều 29-1 không thật sự trọn vẹn khi ala Dương Ngọc Linh phải nhận tấm thẻ đỏ ở phút 25.

Trao đổi với truyền thông sau trận, HLV Diego Giustozzi thẳng thắn cho rằng tấm thẻ đỏ mà trọng tài phạt Ngọc Linh là không thỏa đáng. “Theo quan điểm của tôi, đó không phải là thẻ đỏ, chỉ là một pha phạm lỗi thông thường. Có thể trọng tài đã không quan sát rõ tình huống”, ông nói.

Dù tôn trọng quyết định của tổ trọng tài, HLV Diego Giustozzi thừa nhận án phạt với Ngọc Linh khiến ông gặp khó trong việc tính toán nhân sự, nhất là khi trận đấu cuối vòng bảng gặp Thái Lan mang tính chất quyết định cục diện bảng B, mặt khác toàn đội chỉ có 2 ngày nghỉ.

Gác lại tấm thẻ đỏ của Ngọc Linh, HLV Diego Giustozzi vẫn ghi nhận nỗ lực của các học trò trong một trận đấu không hề dễ dàng với Lebanon. Ông đánh giá đây là màn tái đấu rất khác so với chiến thắng 4-0 mà toàn đội có được tại vòng loại Futsal châu Á 2026. “Từ những phút đầu trận, chúng tôi chủ động gây sức ép, kiểm soát bóng khá tốt và có những thời điểm xử lý các pha bóng cuối với sự bình tĩnh. Tuy nhiên, theo thời gian, đội thiếu chính xác ở những đường chuyền quyết định và khâu dứt điểm”, nhà cầm quân này phân tích.

HLV Diego Giustozzi cho biết điều kiện mặt sân không thực sự thuận lợi, phần nào ảnh hưởng đến lối chơi mà futsal Việt Nam muốn triển khai. Tuy nhiên, việc giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận được xem là kết quả rất tích cực. “Những trận đấu như thế này không phải là kiểu trận chúng tôi ưa thích, nhưng chiến thắng là điều quan trọng. Trận đấu tiếp theo sẽ rất khác, mang nhiều yếu tố futsal hơn, ở một nhà thi đấu và mặt sân khác. Chúng tôi phải nhanh chóng hướng tới trận gặp Thái Lan”, ông nhấn mạnh.

Niềm vui của đội tuyển futsal Việt Nam. ẢNH: PHAN HỒNG

Về mặt phòng ngự, HLV Diego Giustozzi bày tỏ sự hài lòng, đặc biệt trong giai đoạn đội tuyển futsal Việt Nam phải chơi thiếu người. Theo ông, đối thủ không tấn công quá trực diện, nhưng các học trò của ông vẫn duy trì được sự tập trung, có nhiều tình huống cắt bóng hiệu quả và tổ chức phòng ngự chặt chẽ.

“Chúng tôi đã chơi rất tốt khi phải thi đấu 3 đấu 4 và không để thủng lưới. Điều đó cực kỳ quan trọng”, HLV Diego Giustozzi nói.

Trên sân, các tuyển thủ futsal Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ngay giây thứ 20 do công của Đinh Công Vinh, trước khi Vũ Ngọc Ánh nhân đôi cách biệt ở phút thứ 5. Sau đó, đội chủ động giảm nhịp độ trận đấu, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng thủ. Sang hiệp hai, dù phải thi đấu thiếu người trong 2 phút vì thẻ đỏ, các học trò của HLV Diego Giustozzi vẫn đứng vững trước sức ép của Lebanon và bảo toàn chiến thắng 2-0 chung cuộc.

Chiến thắng thứ hai tại vòng chung kết Futsal châu Á 2026 giúp đội tuyển futsal Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B với 6 điểm, trước khi Thái Lan (3 điểm) bước vào lượt trận thứ hai gặp Kuwait (0 điểm) sau đó ít giờ. Nếu Kuwait không thắng được Thái Lan, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ chính thức đoạt vé vào vòng tứ kết trước một lượt trận.

Ở lượt trận cuối, diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 31-1, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp Thái Lan.

Ala Đinh Công Viên chia sẻ sau trận đấu: "Chúng tôi tất vui khi đội tuyển futsal Việt Nam đã giành được hai chiến thắng, tạo ra lợi thế thuận lợi để bước vào trận đấu tiếp theo với tinh thần tốt hơn, qua đó hướng tới việc tự quyết trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng B. Lebanon là đội bóng có lối chơi phòng ngự chắc chắn, thường xuyên tổ chức phòng ngự nửa sân khiến chúng tôi gặp không ít khó khăn trong khâu tấn công. Tuy nhiên, toàn đội đã kiên nhẫn và biết cách tận dụng tốt những cơ hội tạo ra để giành kết quả thuận lợi".

HỮU THÀNH