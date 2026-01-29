Futsal Việt Nam - Futsal Lebanon 2-0: Tiến gần hơn đến tấm vé vào tứ kết châu Á

Dù ala Dương Ngọc Linh nhận thẻ đỏ vào đầu hiệp 2, song thầy trò HLV Diego Giustozzi vẫn thể hiện được bản lĩnh để giành chiến thắng 2-0 trước Lebanon, qua đó mở rộng hơn cánh cửa vào tứ kết Futsal châu Á 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam tiến gần hơn tấm vé vào thi đấu trận tứ kết Futsal châu Á 2026. ẢNH: AFC

Từng thắng đậm 4-0 trước Lebanon tại vòng loại Futsal châu Á 2026, song đội tuyển futsal Việt Nam vẫn giữ sự tập trung cao độ khi tái đấu đối thủ ở lượt trận thứ 2 bảng B thuộc vòng chung kết.

Lợi thế dẫn bàn đến với thầy trò HLV Diego Giustozzi ngay giây thứ 20, khi Nguyễn Thịnh Phát kiến tạo cho Đinh Công Viên băng vào đệm bóng làm tung lưới Lebanon. Bàn thắng sớm tiếp thêm đà hưng phấn cho đại diện đến từ Đông Nam Á.

Các bàn thắng sớm đến với tuyển futsal Việt Nam. ẢNH: AFC

Đến phút thứ 5, đội tuyển futsal Việt Nam có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Thủ môn Phạm Văn Tú phất bóng từ sân nhà, mở ra cơ hội cho Vũ Ngọc Ánh thoát xuống rồi tung ra hai pha dứt điểm liên tiếp để đánh bại thủ môn Karim Joueidi.

Xen kẽ hai bàn thắng, đội tuyển futsal Việt Nam cũng tránh được phạt đền ở phút thứ 3. Phía Lebanon sử dụng quyền xem công nghệ VS để xác định lại tình huống Công Viên để bóng chạm tay trong vòng cấm. Dẫu vậy, trọng tài Helday Idang (người Malaysia) đã không thổi phạt, với lý do tuyển thủ futsal Việt Nam đã chủ động phá bóng bằng chân nhưng vô tình bóng chạm tay.

Từ giữa hiệp 1, đội tuyển futsal Việt Nam làm giảm nhịp độ trận đấu, ưu tiên sự chắc chắn cho khung thành của Văn Tú, bởi toàn đội không vội vàng khi sớm có lợi thế dẫn 2 bàn. Từ đó, hiệp đầu tiên khép lại mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Dương Ngọc Linh nhận thẻ đỏ rời sân. ẢNH: PHAN HỒNG

Các học trò của HLV Diego Giustozzi vẫn làm chủ cuộc chơi khi trở lại với trận đấu. Nhưng khi đang tạo thế trận an toàn thì Ngọc Linh phạm lỗi với một cầu thủ Lebanon ở phút 25, bị trọng tài rút thẻ vàng thứ hai và truất quyền thi đấu. Đội tuyển futsal Việt Nam phải thi đấu với 4 người trong 2 phút nhưng vẫn đứng vững trước sức ép tấn công liên tục từ phía Lebanon.

Đến phút 27, HLV Diego Giustozzi có đầy đủ 5 cầu thủ thi đấu trên sân. Từ đó, ông tăng cường thêm sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự. May mắn cũng đứng về phía đội tuyển futsal Việt Nam khi được cột dọc cứu thua ở phút 32. Ba phút cuối trận, khi Lebanon sử dụng chiến thuật power-play, các tuyển thủ futsal Việt Nam vẫn bọc lót tốt cho thủ môn Văn Tú, qua đó bảo toàn chiến thắng 2-0 chung cuộc.

Tuyển futsal Việt Nam đứng vững trước sức ép tấn công của Lebanon vào cuối trận. ẢNH: AFC

Chiến thắng tiếp theo tại vòng chung kết Futsal châu Á 2026 giúp đội tuyển futsal Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B với 6 điểm, trước khi Thái Lan (3 điểm) bước vào lượt trận thứ 2 gặp Kuwait (0 điểm) sau đó ít giờ. Nếu Kuwait không thắng được Thái Lan, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ chính thức đoạt vé vào vòng tứ kết trước một lượt trận.

Ở lượt trận cuối diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 31-1, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp Thái Lan.

HỮU THÀNH