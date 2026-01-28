Đội tuyển futsal Việt Nam và bài học lớn sau khúc dạo đầu

8 tuyển thủ lần đầu góp mặt ở một vòng chung kết Futsal châu Á, đa phần mới chỉ 20-21 tuổi. Ngay trong trận ra mắt chính thức ở sân chơi châu lục, họ có dấu hiệu bị khớp và bị Kuwait dẫn trước hai bàn chỉ sau 7 phút. Nhưng với bản lĩnh, sự bình tĩnh và “tinh thần Việt Nam”, các cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Diego Giustozzi từng bước vượt qua khó khăn, để rồi cùng các anh lớn trong đội tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc, giành chiến thắng nghẹt thở 5-4 trước Kuwait.

Vòng chung kết Futsal châu Á đầu tiên của cầu thủ sinh năm 2004 Vũ Ngọc Ánh. ẢNH: AFC

Trước khi bước vào giải đấu chính thức, HLV Diego Giustozzi trong buổi tiếp xúc với truyền thông cũng thừa nhận rằng lứa cầu thủ ông đang có trong tay không được đánh giá cao so với đội hình futsal Việt Nam dự cúp châu Á trước đó.

Như bàn thua đầu tiên trước Kuwait xuất phát từ sai lầm cá nhân của cầu thủ sinh năm 2005 Trịnh Công Đại, một gương mặt chưa được rèn giũa nhiều ở đấu trường quốc tế. Hay cả 5 bàn thắng được toàn đội ghi vào lưới Kuwait đều đến từ những khoảnh khắc tỏa sáng của 4 cầu thủ dạn dày kinh nghiệm Nguyễn Mạnh Dũng, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Thịnh Phát và Từ Minh Quang.

Nhưng HLV Diego Giustozzi vẫn đặt trọn niềm tin vào Công Đại, Nguyễn Đa Hải, Vũ Ngọc Ánh hay Trần Quang Nguyên… những gương mặt trẻ được chính ông kiên nhẫn “gieo hạt mầm” từ hơn một năm trước, thời điểm đội tuyển futsal Việt Nam buộc phải bước vào quá trình trẻ hóa lực lượng sau thất bại trong cuộc đua giành vé dự Futsal World Cup 2024. Hơn ai hết, nhà cầm quân người Argentina hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu, cũng như những tiềm năng vẫn còn đang chờ được đánh thức ở các “chồi non” ấy.

Các cầu thủ trẻ là những người rất cần thêm thời gian, niềm tin và cơ hội để lớn lên. Thực tế, thầy trò HLV Diego Giustozzi đến vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với muôn vàn thử thách. Trong đó, áp lực từ thất bại tại SEA Games 33 khiến họ phải đối diện với những hoài nghi về năng lực, về con đường trẻ hóa đội hình đang theo đuổi, cũng như các dấu hỏi xoay quanh hành trình cạnh tranh tấm vé dự Futsal World Cup 2028.

8 tuyển thủ futsal Việt Nam có lần đầu tiên dự một vòng chung kết Futsal châu Á. ẢNH: PHAN HỒNG

Nhưng rồi, các cầu thủ trẻ đã vượt qua nỗi sợ về mặt tinh thần, nhanh chóng xốc lại tinh thần để tiếp tục chạy những bước mạnh mẽ hơn trong phần thời gian còn lại của trận đấu với Kuwait. Những gương mặt đầy tiềm năng này, dưới sự dìu dắt của các anh lớn, đã cho thấy sự trưởng thành rõ rệt hơn về tâm lý, trong khi chuyên môn cũng được cải thiện đáng kể.

Như HLV Diego Giustozzi trải lòng: “Các cầu thủ của chúng tôi có nền tảng tốt, mạnh mẽ và chỉ tập trung chơi futsal. Với con người hiện tại, tôi tin đội bóng đang đi đúng hướng”.

Hành trình tại vòng chung kết Futsal châu Á 2026 vẫn còn rất dài. Chiến thắng kịch tính ở trận ra quân không chỉ mang đến niềm vui và tiếp thêm tinh thần, mà còn là bài học quý giá để các tuyển thủ trẻ nhìn lại và hoàn thiện mình, đặc biệt là những sai số nơi hệ thống phòng ngự cần sớm được khắc phục. Những đối thủ sắp tới như Lebanon và Thái Lan chắc chắn dè chừng hơn với thầy trò HLV Diego Giustozzi, đồng nghĩa với việc mỗi cơ hội tạo ra về phía cầu môn đối phương đều cần được chắt chiu tối đa.

Chỉ khi giữ được sự tập trung để tuân thủ chặt chẽ đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra, cùng tinh thần chiến đấu đến cùng khi đã bước ra sàn gỗ, đội tuyển futsal Việt Nam mới có thể tiếp tục viết nên những câu chuyện đáng nhớ tại sân chơi châu lục, nhưng sẽ còn không phải bằng những trận thắng thót tim như trước Kuwait.

HỮU THÀNH