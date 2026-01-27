Bị dẫn 2 bàn, Futsal Việt Nam ngược dòng thắng trận ra quân châu Á

Bị dẫn trước 2 bàn sau 7 phút, song các tuyển thủ futsal Việt Nam đã thi đấu đầy bản lĩnh để tạo ra màn lội ngược dòng ấn tượng, qua đó giành chiến thắng 5-4 trước Kuwait tại trận ra quân bảng B thuộc vòng chung kết Futsal châu Á 2026.

Xác định Kuwait là một trong 2 đối trọng cùng Thái Lan trong cuộc đua giành vé vào tứ kết, các tuyển thủ futsal Việt Nam tiếp cận trận ra quân đầy thận trọng.

Đội hình xuất phát của đội tuyển futsal Việt Nam. ẢNH: PHAN HỒNG

Trong khi đó, Kuwait đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc từ trọng tài. Trước áp lực của đối phương, hệ thống phòng ngự của thầy trò HLV Diego Giustozzi xuất hiện sự chệch choạc. Trong 5 phút đầu, thủ môn Phạm Văn Tú đã hai lần cứu thua cho đội tuyển futsal Việt Nam.

Nhưng đến phút thứ 7, Trịnh Công Đại để mất bóng ở sân nhà, mở ra cơ hội cho Thamer dứt điểm quyết đoán làm tung lưới đại diện đến từ Đông Nam Á. Tiếp đà hưng phấn, Kuwait có bàn thắng thứ 2 sau đó 1 phút. Al Borashed dứt điểm cực nhanh khiến thủ môn Văn Tú không kịp cản phá.

Châu Đoàn Phát xốc tinh thần cho các đồng đội khi rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. ẢNH: AFC

Hai bàn thua choáng váng buộc đội tuyển futsal Việt Nam đẩy cao đội hình lên tấn công. May mắn khi toàn đội nhanh chóng có bàn gỡ 1-2 ở phút thứ 9, khi Châu Đoàn Phát tận dụng sai lầm của đối phương.

Sau đó, thế trận giằng co được đôi bên tạo ra. 5 phút cuối hiệp 1, đôi bên cùng tăng tốc. Phút 15, Văn Tú dâng cao kiến tạo cho Nguyễn Thịnh Phát xoay người dứt điểm thành bàn, gỡ hòa 2-2.

Đội tuyển futsal Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Kuwait. ẢNH: AFC

Nhưng sai số ở hàng thủ vẫn tiếp diễn ở phút 19, khi lần này Nguyễn Đa Hải mất tập trung và để Omar băng xuống dễ dàng nâng tỷ số lên 3-2. Đội tuyển futsal Việt Nam vẫn kịp đưa trận đấu về thế cân bằng khi Nguyễn Mạnh Dũng kết thúc tình huống cuối cùng ở hiệp 1 bằng pha lập công gỡ hòa 3-3.

Đầu hiệp 2, đội tuyển futsal Việt Nam bắt nhịp trận đấu trở lại tốt hơn. Với việc một số cầu thủ Kuwait có dấu hiệu xuống sức, sức ép tấn công được Đoàn Phát cùng đồng đội gia tăng từ giữa hiệp. Đến phút 30, toàn đội có lần đầu tiên vượt lên dẫn trước. Vũ Ngọc Ánh nỗ lực khống chế rồi chuyền cho Từ Minh Quang dứt điểm quyết đoán làm tung lưới đối thủ.

Các tuyển thủ futsal Việt Nam tận hưởng niềm vui chiến thắng. ẢNH: PHAN HỒNG

Tiếp đà hưng phấn, đội tuyển futsal Việt Nam nới rộng cách biệt sau đó 2 phút. Toàn đội phối hợp đá phạt đẹp mắt, khi Nhan Gia Hưng chuyền cho Minh Quang ở cột xa, rồi bóng được luân chuyển đến cho Mạnh Dũng đệm bóng cận thành lập công.

Năm phút cuối trận, Kuwait sử dụng chiến thuật power-play. Nhưng trước hệ thống phòng ngự được tổ chức kỷ luật mà đội tuyển futsal Việt Nam tạo ra, đối thủ cũng chỉ gỡ lại được 1 bàn ở phút 39. Al Sarraj tung ra cú đá chạm người Đinh Công Viên đổi hướng, khiến Văn Tú nhận bàn thua thứ 4. Dẫu vậy, toàn đội vẫn bản lĩnh để vượt qua khó khăn, qua đó bảo toàn tỷ số thắng 5-4 cho đến khi trọng tài cất tiếng còi kết thúc trận đấu.

Sự điều chỉnh của HLV Diego Giustozzi đã về chiến thắng kịch tính cho tuyển futsal Việt Nam. ẢNH: AFC

Chiến thắng ấn tượng ở trận ra quân sẽ tiếp thêm tinh thần cho Đoàn Phát cùng đồng đội trên hành trình chinh phục đấu trường châu lục. Vào lúc 13 giờ ngày 29-1, đội tuyển futsal Việt Nam bước vào lượt trận thứ 2 tại bảng B gặp Lebanon.

HỮU THÀNH