HLV Giustozzi: “Lẽ ra futsal Việt Nam phải thắng đậm hơn”

Sau chiến thắng kịch tính 5-4 trước Kuwait ở trận ra quân vòng chung kết Futsal châu Á 2026, HLV Diego Giustozzi cho rằng đội tuyển futsal Việt Nam không chỉ xứng đáng giành trọn 3 điểm mà còn có thể thắng với cách biệt lớn hơn, nếu tận dụng tốt hơn cơ hội và duy trì sự cân bằng trong suốt 40 phút thi đấu.

HLV Diego Giustozzi thể hiện màn hài lòng về màn trình diễn của các tuyển thủ futsal Việt Nam tại trận ra quân vòng chung kết Futsal châu Á 2026. ẢNH: AFC

Phát biểu sau trận, nhà cầm quân người Argentina chia sẻ: “Bầu không khí tại nhà thi đấu thật tuyệt vời, người hâm mộ đến theo dõi đông đảo là điều rất tốt cho futsal. Đồng thời, tôi cũng chúc mừng đội bóng của chúng tôi, bởi trận đấu đầu tiên luôn là trận khó khăn nhất”.

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, HLV Giustozzi thừa nhận futsal Việt Nam gặp không ít trở ngại trong hiệp 1. Theo ông, mặt sân và trái bóng khiến các cầu thủ cần thêm thời gian để thích nghi.

“Chúng tôi cần khoảng 10-15 phút để thực sự bắt nhịp trận đấu. Điều này cũng thường thấy ở đội tuyển futsal Việt Nam, khi chúng tôi chưa duy trì được sự cân bằng trong suốt 40 phút”, ông nói.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, nhà cầm quân 47 tuổi cho rằng đội tuyển futsal Việt Nam đã thể hiện đúng bản sắc và triết lý chơi bóng mà ban huấn luyện xây dựng. “Hiệp hai là một hiệp đấu hoàn hảo. Chúng tôi đã chơi đúng thứ futsal của mình. Sự khác biệt nằm ở bản lĩnh và kinh nghiệm”, HLV Giustozzi nhấn mạnh.

Đội tuyển futsal Việt Nam nắm quyền tự quyết trong cuộc đua đi tiếp. ẢNH: PHAN HỒNG

Dù hài lòng với kết quả, HLV Giustozzi vẫn tỏ ra khá khắt khe khi nói về khả năng tận dụng cơ hội của đội nhà. “Với những gì đã thể hiện, tôi nghĩ lẽ ra chúng tôi có thể giành chiến thắng với cách biệt lớn hơn”, ông thẳng thắn nhận định. Theo chiến lược gia người Argentina, đây là điều futsal Việt Nam cần cải thiện nếu muốn tiến xa ở giải đấu năm nay.

Khi được hỏi về phong độ của các cầu thủ, HLV Giustozzi cho rằng đội tuyển vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông nhấn mạnh yếu tố trải nghiệm, đặc biệt với những gương mặt lần đầu dự một giải đấu tầm châu lục. “Đây là vòng chung kết Futsal châu Á đầu tiên của 8 cầu thủ trong đội hình. Sân chơi cấp châu lục hoàn toàn khác, nơi quy tụ những đội tuyển mạnh nhất châu Á. Vì vậy, chúng tôi cần được thi đấu nhiều trận như thế này hơn nữa”, ông phân tích.

Nhà cầm quân người Argentina cũng bày tỏ sự hài lòng với nền tảng thể chất và tinh thần của các học trò: “Các cầu thủ của chúng tôi có nền tảng tốt, mạnh mẽ và chỉ tập trung chơi futsal. Với con người hiện tại, tôi tin đội bóng đang đi đúng hướng”.

Nói về trận đấu tiếp theo gặp Lebanon (diễn ra lúc 13 giờ ngày 29-1), HLV Giustozzi cảnh báo đây sẽ là thử thách hoàn toàn khác. “Tôi không nghĩ trận đấu tới sẽ dễ dàng hơn. Lebanon chơi phòng ngự lùi sâu và phản công, đây là kiểu đối thủ rất khó chịu với chúng tôi. Nhưng toàn đội sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đối thủ nào. Mục tiêu không thay đổi là giành thêm 3 điểm, rồi tính tiếp”.

HỮU THÀNH