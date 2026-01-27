Đội trưởng Mạnh Dũng: Futsal Việt Nam chiến đấu bằng tinh thần quả cảm

Theo đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng khẳng định, tuyển futsal Việt Nam tạo ra màn ngược dòng thắng Kuwait nhờ việc tuân thủ chặt đấu pháp đề ra cũng như mang tinh thần chiến đấu của người Việt Nam.

Đội tuyển futsal Việt Nam tạo ra màn lội ngược dòng ấn tượng tại trận ra quân vòng chung kết Futsal châu Á 2026. ẢNH: AFC

Bị dẫn trước 2 bàn chỉ sau 7 phút thi đấu, đội tuyển futsal Việt Nam vẫn thể hiện bản lĩnh đáng khen ngợi khi lội ngược dòng giành chiến thắng 5-4 trước Kuwait, qua đó có màn ra quân thuận lợi tại bảng B vòng chung kết Futsal châu Á 2026.

Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn tạo cú hích tinh thần quan trọng cho thầy trò HLV Diego Giustozzi trong hành trình chinh phục đấu trường châu lục. Đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng, người lập cú đúp trong trận đấu, khẳng định đây là thành quả của tinh thần tập thể và sự tuân thủ chặt chẽ đấu pháp đã đề ra.

“Tôi rất hạnh phúc khi giành được 3 điểm đầu tiên ở trận ra quân. Toàn đội đã tuân thủ chặt chẽ đấu pháp đề ra, cũng như chiến đấu bằng tinh thần quả cảm và đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng”, Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ sau trận đấu.

Trận đấu khởi đầu không thuận lợi với futsal Việt Nam khi Kuwait chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những sai số nơi hàng phòng ngự khiến đại diện Đông Nam Á sớm phải trả giá. Phút thứ 7, Trịnh Công Đại để mất bóng ở phần sân nhà, tạo điều kiện cho Thamer dứt điểm mở tỷ số. Chỉ một phút sau, Al Borashed nhân đôi cách biệt cho Kuwait với cú dứt điểm nhanh trong vòng cấm.

Đội tuyển futsal Việt Nam nắm lợi thế trong cuộc đua đi tiếp. ẢNH: PHAN HỒNG

Rơi vào thế bị dẫn sâu, các tuyển thủ futsal Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nỗ lực của họ nhanh chóng được đền đáp ở phút thứ 9, khi Châu Đoàn Phát tận dụng sai lầm của đối phương để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, thế trận giằng co tiếp tục diễn ra với nhiều pha ăn miếng trả miếng từ cả hai đội.

Bước ngoặt của hiệp 1 đến ở phút 15, khi thủ môn Phạm Văn Tú dâng cao tham gia tấn công và kiến tạo để Nguyễn Thịnh Phát xoay người dứt điểm gọn gàng, quân bình tỷ số 2-2. Chia sẻ về thời điểm quan trọng này, Nguyễn Thịnh Phát nhấn mạnh: “Máu chốt dẫn đến chiến thắng đến từ tinh thần màu cờ sắc áo của toàn đội”.

Dù vậy, những sai sót cá nhân vẫn khiến futsal Việt Nam phải nhận thêm bàn thua ở phút 19, khi Omar giúp Kuwait vươn lên dẫn 3-2. Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Nguyễn Mạnh Dũng kịp thời tỏa sáng với pha dứt điểm cận thành, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 3-3.

Sang hiệp 2, futsal Việt Nam chơi khởi sắc hơn nhờ nền tảng thể lực tốt và sự xuống sức của đối thủ. Phút 30, Từ Minh Quang dứt điểm quyết đoán sau pha kiến tạo của Vũ Ngọc Ánh, giúp Việt Nam lần đầu vượt lên dẫn trước. Hai phút sau, Nguyễn Mạnh Dũng hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 5-3 sau tình huống phối hợp đá phạt đẹp mắt.

Năm phút cuối trận, Kuwait chơi power-play và chỉ gỡ được thêm một bàn. Chung cuộc, futsal Việt Nam giành chiến thắng 5-4 đầy kịch tính.

Nói về vai trò cá nhân, đội trưởng Mạnh Dũng khiêm tốn cho biết: “Hai bàn thắng chỉ là khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, còn chiến thắng là công sức của tập thể. Phong độ mỗi cầu thủ có lúc lên xuống, nhưng quan trọng nhất là chúng tôi đã giành được 3 điểm. Toàn đội xem mỗi trận đấu như một trận chung kết”.

Theo lịch thi đấu, vào lúc 13 giờ ngày 29-1, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ hai bảng B, chạm trán Lebanon.

HỮU THÀNH