Futsal Việt Nam - Futsal Lebanon (13 giờ ngày 29-1): Quyết tâm giành vé sớm

Chiến thắng 4-0 trước Lebanon thuộc vòng loại Futsal châu Á 2026 tiếp thêm niềm tin cho các tuyển thủ futsal Việt Nam, nhưng cũng đồng thời nhắc nhở toàn đội không được phép chủ quan khi tái đấu chính đối thủ này tại vòng chung kết.

Đội tuyển futsal Việt Nam có khả năng cao sớm đoạt vé vào tứ kết nếu thắng Lebanon. ẢNH: PHAN HỒNG

Cách đây 4 tháng, tại vòng loại Futsal châu Á 2026, thầy trò HLV Diego Giustozzi tạo thế trận lấn lướt và không mất quá nhiều sức để thắng Lebanon bốn bàn không gỡ. Khi đó, đại diện đến từ Tây Á vào cuối trận còn chủ động chuyền bóng ở phần sân nhà để “câu giờ”, với mục đích hạn chế khả năng nhận thêm bàn thua, từ đó hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng loại.

Nhưng cũng chính vì đoạt tấm vé dự vòng chung kết có phần may mắn ấy, Lebanon buộc phải thực hiện cuộc cải tổ trên băng ghế huấn luyện, với sự hiện diện của HLV người Tây Ban Nha Ricardo Iniguez Calabuig. Việc đối thủ có “thuyền trưởng” đến từ nền futsal hàng đầu thế giới được chính HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn vào chiều 28-1. Theo ông, HLV Ricardo đã nâng cấp cho Lebanon một hệ thống phòng ngự chắc chắn hơn. Đó là điều đội tuyển futsal Việt Nam không thích đối đầu, khi phải chạm trán những đội chơi phòng ngự kín kẽ như vậy.

“Trận đấu có 40 phút, nhưng tôi nghĩ họ có thể phòng ngự đến 35 phút. Vì thế, trận đấu này đòi hỏi sự bình tĩnh, kiên nhẫn và khả năng thích nghi từ các cầu thủ Việt Nam”, HLV Diego Giustozzi phân tích.

Thêm nữa, thất bại ở trận ra quân buộc Lebanon phải tìm kiếm chiến thắng trước đội tuyển futsal Việt Nam để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng. Khi đối thủ bị dồn vào thế chân tường, Châu Đoàn Phát cùng các đồng đội khó tránh những nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt trong 5 phút cuối trận nếu Lebanon thực hiện chiến thuật power-play để tìm bàn thắng.

Đội tuyển futsal Việt Nam hoàn thiện khâu chuẩn bị cho trận gặp Lebanon. ẢNH: PHAN HỒNG

Nhưng cũng nhờ vậy, cơ hội phản công sẽ mở ra cho đội tuyển futsal Việt Nam. Hai bàn thua mà Lebanon phải nhận trong thất bại trước Thái Lan đã chỉ ra những kẽ hở để thầy trò HLV Diego Giustozzi khai thác. Việc đội nhà ghi tới 5 bàn thắng ở trận ra quân, trong đó các vị trí pivot và ala như Nguyễn Thịnh Phát, Châu Đoàn Phát hay Từ Minh Quang đã tìm lại cảm giác ghi bàn, mang đến cơ sở để người hâm mộ Việt Nam đặt niềm tin vào khả năng xuyên thủng mành lưới Lebanon.

Đoàn Phát cùng đồng đội đang được đánh giá cao trong khả năng giành chiến thắng, nhưng với điều kiện hệ thống phòng ngự phải nhanh chóng khắc phục các sai số cá nhân. Đội tuyển futsal Việt Nam đã mắc rất nhiều lỗi dẫn đến 4 bàn thua. Ngoài ra, các tình huống chuyền bóng không chính xác, gây nguy hiểm cho khung thành đội nhà cũng diễn ra khá thường xuyên, buộc thủ môn Phạm Văn Tú phải làm việc vất vả. Chỉ khi tuyến dưới đảm bảo được sự chắc chắn, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có thêm điểm tựa để triển khai các pha lên bóng một cách chủ động và hiệu quả hơn.

Với cục diện hiện tại, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ tự mở rộng cánh cửa vào vòng tứ kết nếu tiếp tục hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm trước Lebanon. Thậm chí, toàn đội có thể sớm vượt qua vòng bảng nếu đội đầu bảng Thái Lan cũng giành chiến thắng trước Kuwait ở lượt trận thứ 2 bảng B.

Dự đoán: Futsal Việt Nam 3-0 Futsal Lebanon

HỮU THÀNH