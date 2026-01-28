Gác lại niềm vui, tuyển futsal Việt Nam hướng sự tập trung vào Lebanon

Đội tuyển futsal Việt Nam trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận gặp Lebanon. ẢNH: PHAN HỒNG

Chiến thắng kịch tính 5-4 trước Kuwait hôm 27-1 đã giúp Nguyễn Mạnh Dũng cùng các đồng đội nắm thế chủ động trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Dẫu vậy, hành trình tại vòng bảng vẫn còn thêm hai trận đấu khó khăn đang chờ phía trước. Vì thế, khi trở lại sân tập, HLV Diego Giustozzi ngay từ đầu buổi đã nhắc đi nhắc lại yêu cầu các cầu thủ nhanh chóng gác lại niềm vui ở trận ra quân, cân bằng lại cảm xúc để giữ vững sự tập trung cao nhất cho trận đấu tiếp theo.

HLV Diego Giustozzi nhắc nhở các cầu thủ trước buổi tập. ẢNH: PHAN HỒNG

Chỉ có chưa đầy hai ngày chuẩn bị cho trận gặp Lebanon, lại vừa trải qua trận đấu kéo dài gần hai tiếng vào hôm 27-1, nên HLV Diego Giustozzi chủ yếu cho các học trò tập các bài thả lỏng. Gần cuối buổi, ông điều chỉnh lại khả năng phòng ngự cũng như “chỉnh thước ngắm” khi dứt điểm cho các vị trí pivo và ala. Việc nhà cầm quân người Argentina chọn khung giờ tập luyện lúc 13 giờ cũng là cách để toàn đội thích ứng với giờ thi đấu chính thức gặp Lebanon vào chiều mai (29-1).

Trao đổi với truyền thông trước buổi tập, HLV Diego Giustozzi cũng nhắc lại rằng khả năng dứt điểm của các tuyển thủ futsal Việt Nam vẫn còn vấn đề, dù đã ghi 5 bàn vào lưới Kuwait.

Các tuyển thủ hứng khởi ở buổi tập vào chiều 28-1. ẢNH: PHAN HỒNG

Ông giải thích: “Tôi nghĩ rằng chúng ta không hài lòng với việc thiếu may mắn trong khâu ghi bàn. Ở trận đấu trước, có lẽ chúng ta đã có thể ghi thêm một hoặc hai bàn thắng. Tuy nhiên, đó đã là chuyện của quá khứ. Hãy quên trận đấu đó đi. Chúng ta cần tập trung vào Lebanon và suy nghĩ về cách làm thế nào để ghi bàn vào lưới của họ”.

Chính Lebanon từng nhận thất bại 0-4 trước tuyển futsal Việt Nam tại vòng loại Futsal châu Á 2026. Dẫu vậy, cuộc tái ngộ sắp tới giữa hai đội sẽ hoàn toàn khác, khi đối thủ đã thay đổi HLV cũng như quyết tâm giành chiến thắng để thắp sáng lại cơ hội vượt qua vòng bảng.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhắc nhở, động viên toàn đội. ẢNH: PHAN HỒNG

“Tôi muốn lặp lại chiến thắng như tại vòng loại Futsal châu Á 2026. Tuy nhiên, đây là một trận đấu khác, bởi họ đã thay đổi ban huấn luyện với sự xuất hiện của một HLV người Tây Ban Nha. Tôi cho rằng họ mạnh hơn trong khâu phòng ngự. Đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn, bởi chúng tôi không thích đối đầu với những đội chơi phòng ngự chắc chắn như vậy. Vì thế, trận đấu này đòi hỏi sự bình tĩnh, kiên nhẫn và khả năng thích nghi từ các cầu thủ Việt Nam”, HLV Diego Giustozzi phân tích.

HỮU THÀNH