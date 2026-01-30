Chân sút số 1 của futsal Thái Lan: Gặp Việt Nam là trận đấu khó khăn

Muhammad Ousmanmusa, pivot hay nhất của futsal Thái Lan hiện tại, đánh giá rất cao đội tuyển futsal Việt Nam trước khi hai đội gặp nhau ở trận tranh ngôi đầu bảng B thuộc vòng chung kết futsal châu Á 2026.

Muhammad Ousmanmusa là pivot số 1 của futsal Thái Lan hiện tại. ẢNH: FAT

“Các trận đấu với Việt Nam trong thời gian gần đây luôn khó khăn và kể cả trận sắp tới cũng thế, bởi họ là một đội bóng tốt”, Muhammad Ousmanmusa chia sẻ.

Với việc cùng giành chiến thắng trước Kuwait và Lebanon, hai đội tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan đã sớm đoạt 2 tấm vé tại bảng B, giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết futsal châu Á 2026. Thành thử, cuộc đối đầu giữa hai đội vào lúc 15 giờ ngày mai (31-1) mang ý nghĩa xác định ngôi đầu bảng. Trong đó, Thái Lan đang có lợi thế trên bảng xếp hạng nhờ hơn chỉ số phụ.

Hai nền futsal Việt Nam và Thái Lan không hề xa lạ gì nhau. Đội tuyển futsal Việt Nam dưới thời HLV Diego Giustozzi đã gặp Thái Lan 3 lần, giành được 1 chiến thắng (vòng bảng AFF Cup 2024) cùng 2 thất bại. Ngược lại, chính HLV Diego Giustozzi cũng thừa nhận futsal Thái Lan đang sở hữu một pivot đã vượt khỏi trình độ châu lục như Muhammad Ousmanmusa. Tại hai trận đã qua, chân sút sinh năm 1998 này đã ghi đến 5 bàn thắng, trong đó có 4 bàn vào lưới Kuwait.

Đội tuyển futsal Việt Nam đoạt vé vào tứ kết. ẢNH: AFC

Dẫu vậy, Muhammad Ousmanmusa vẫn tiếp tục kêu gọi các đồng đội giữ vững sự tập trung cao nhất cho trận đấu then chốt với Việt Nam. “Mọi đối thủ đều là những đội bóng mạnh. Dù gặp ai, chúng tôi cũng phải sẵn sàng, thi đấu hết mình và chơi với sự tự tin của chính mình”, anh tiếp lời.

Muhammad Ousmanmusa có bố là người Ghana, mẹ là người Thái Lan nhưng gốc Malaysia, lớn lên tại Bangkok (Thái Lan). Anh cũng là tuyển thủ futsal Thái Lan duy nhất hiện tại đang thi đấu tại châu Âu, thuộc biên chế CLB Jimbee Cartagena (Giải futsal VĐQG Tây Ban Nha). Liên đoàn Bóng đá châu Á ví Muhammad Ousmanmusa như “viên ngọc quý” của futsal Thái Lan, được kỳ vọng sẽ vượt qua đàn anh huyền thoại Suphawut.

Trong khi đó, HLV Rakphol Sainetngam của futsal Thái Lan có những người bạn thân như Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Tấn Quốc đang giữ vai trò trợ lý tại đội tuyển futsal Việt Nam. Ông dành sự tôn trọng cho đối thủ cùng khu vực và chia sẻ: “Chúng tôi sẽ phải thi đấu với 100% khả năng. Đội bóng sẽ có sự xoay tua để tất cả cầu thủ đều được ra sân, nhưng quan trọng nhất là thi đấu bằng tinh thần, danh dự và niềm tự hào của chúng tôi”.

HỮU THÀNH