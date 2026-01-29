Futsal Việt Nam và Thái Lan sớm đoạt vé vào tứ kết châu Á 2026

Thái Lan thắng đậm Kuwait với tỷ số 6-1 vào tối 29-1, qua đó trực tiếp cùng đội tuyển futsal Việt Nam sớm đoạt hai tấm vé của bảng B, giành quyền góp mặt tại vòng tứ kết Futsal châu Á 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam sớm đoạt vé vào tứ kết Futsal châu Á 2026. ẢNH: AFC

Thái Lan (3 điểm) trước cuộc đối đầu với Kuwait (0 điểm) tạm mất ngôi đầu bảng vào tay đội tuyển futsal Việt Nam, khi thầy trò HLV Diego Giustozzi vượt qua Lebanon với tỷ số 2-0 ở trận đấu sớm để có 6 điểm.

Với việc gặp Thái Lan ở lượt trận cuối, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ sớm vượt qua vòng bảng nếu Kuwait không thắng đại diện xứ chùa Vàng ở lượt trận thứ hai.

Kết quả diễn ra suôn sẻ với Châu Đoàn Phát cùng các đồng đội khi Thái Lan không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng thuyết phục 6-1 trước Kuwait. Trong đó, tay làm bàn số 1 của futsal Thái Lan là Muhammad Osamanmusa trở thành cầu thủ đầu tiên tại vòng chung kết lập cú poker.

Muhammad là mối nguy hiểm lớn nhất của futsal Việt Nam. ẢNH: FAT

Chiến thắng trước Kuwait cũng đưa Thái Lan trở lại ngôi đầu bảng B với 6 điểm, hơn chính đội tuyển futsal Việt Nam về chỉ số bàn thắng/bàn thua. Đồng nghĩa, Lebanon và Kuwait sau hai thất bại đã chính thức dừng bước ngay từ vòng bảng.

Nhờ vậy, cuộc so tài giữa Việt Nam và Thái Lan vào lúc 15 giờ ngày 31-1 mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng B. Trong đó, thầy trò HLV Diego Giustozzi muốn đứng đầu bảng thì buộc phải đánh bại Thái Lan. Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ thiệt thòi về lực lượng khi ala Dương Ngọc Linh bị cấm thi đấu do nhận thẻ đỏ ở trận thắng Lebanon.

Dù vậy, việc đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên là vượt qua vòng bảng sẽ tiếp thêm sự tự tin và tinh thần cho Đoàn Phát cùng các đồng đội, qua đó hướng tới một kết quả tích cực ở trận đấu với Thái Lan.

HỮU THÀNH