Futsal Việt Nam - Futsal Thái Lan: Toan tính cho chặng đường dài? (15 giờ, ngày 31-1)

Cả đội tuyển futsal Việt Nam lẫn Thái Lan đều sớm giành vé vào tứ kết futsal châu Á 2026. Trong bối cảnh không được quyền lựa chọn đối thủ ở vòng đấu tiếp theo, cuộc cạnh tranh giành ngôi đầu bảng B có thật sự quan trọng với hai đội?

Đội tuyển futsal Việt Nam đã sớm đoạt vé vào vòng tứ kết châu Á 2026. ẢNH: PHAN HỒNG

Theo kết quả phân nhánh, đội nhất bảng A gặp nhì bảng B ở trận tứ kết 1, trong khi một cặp tứ kết khác được tạo nên giữa đội nhì bảng A và nhất bảng B. Cả hai bảng A và B đều có chung một điểm là đã xác định đầy đủ hai đội giành quyền đi tiếp. Cụ thể, chủ nhà Indonesia và Iraq (cùng có 6 điểm) đã cầm chắc tấm vé của bảng A trong tay, kết quả tương tự là Thái Lan và Việt Nam tại bảng B.

Vì vậy, hai cuộc đối đầu giữa Thái Lan - Việt Nam (15 giờ) và Indonesia - Iraq (19 giờ, cùng ngày 31-1) ở lượt trận cuối mỗi bảng mang ý nghĩa phân định ngôi đầu. Nhưng do ra sân thi đấu trước, nên cả đội tuyển futsal Việt Nam lẫn Thái Lan đều không thể chủ động chọn đối thủ cho vòng tứ kết. Cả hai sau khi thi đấu xong vòng bảng sẽ phải theo dõi trận Indonesia - Iraq để xác định đối thủ tiếp theo của mình.

Là kỳ phùng địch thủ ở Đông Nam Á, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan luôn mang đến nguồn cảm hứng rất lớn cho người hâm mộ. Chính các thành viên của hai đội cũng cởi bỏ được áp lực khi sớm vượt qua vòng bảng, từ đó quyết tâm hướng đến mục tiêu giành trọn 9 điểm tuyệt đối. Như HLV Rakphol Sainetngam của Thái Lan chia sẻ: “Cuộc đối đầu với Việt Nam là trận chiến vì danh dự”.

Tuy nhiên, phía sau tinh thần quyết chiến ấy là những toan tính không thể bỏ qua. Càng tiến sâu vào vòng chung kết futsal châu Á 2026, mức độ khắc nghiệt của giải đấu càng tăng lên. Thành thử, một chấn thương không đáng có hay một tấm thẻ phạt phải nhận ở lượt trận cuối vòng bảng có thể khiến mọi nỗ lực trước đó đổ sông đổ biển. Vì thế, không chỉ Việt Nam mà cả Thái Lan đều phải cân nhắc rất kỹ cách tiếp cận trận đấu này.

Pivot chủ lực Nguyễn Thịnh Phát đang gặp vấn đề về sức khỏe. ẢNH: AFC

Đội tuyển futsal Việt Nam hiện đang đối diện hàng loạt vấn đề về nhân sự. Ala Dương Ngọc Linh bị treo giò do nhận thẻ đỏ ở trận gặp Kuwait, trong khi pivot trẻ Nguyễn Đa Hải đã nhận một thẻ vàng nên không được phép nhận thêm thẻ phạt ở trận gặp Thái Lan để tránh vắng mặt ở vòng tứ kết. Còn chân sút chủ lực Nguyễn Thịnh Phát đang được theo dõi về tình trạng sức khỏe. Điều này sẽ làm xáo trộn các tổ đấu của HLV Diego Giustozzi khi đối đầu Thái Lan.

HLV Diego Giustozzi cho biết: “Cả hai đội đều hiểu rất rõ về nhau. Tôi không nghĩ đây sẽ là một trận đấu có quá nhiều bàn thắng, dù tại các giải châu Á gần đây thường xuất hiện những trận cầu cởi mở. Thái Lan chắc chắn sẽ chuẩn bị rất kỹ để hạn chế chúng tôi, và chúng tôi cũng sẽ có sự chuẩn bị tương tự để phong tỏa họ”.

Trong khi đó, HLV Rakphol Sainetngam cũng thừa nhận việc ông sẽ xoay tua đội hình ở trận đấu với Việt Nam, đảm bảo sao cho toàn bộ các cầu thủ của mình đều được ra sân tại giải. Không loại trừ khả năng cả hai đội có thể đưa ra những thử nghiệm, với hy vọng tạo ra bất ngờ cho các đối thủ tiếp theo.

Trong bối cảnh hiện tại, việc thi đấu “sống chết” vì ngôi đầu bảng rõ ràng không còn mang ý nghĩa chiến lược quá lớn. Bởi trong một giải đấu đường dài, biết lúc nào nên bung sức và lúc nào cần toan tính chính là yếu tố quyết định thành công. Với một HLV đã vô địch World Cup như HLV Diego Giustozzi, tin rằng ông sẽ biết làm gì tốt nhất cho các cầu thủ Việt Nam.

Dự đoán: Futsal Việt Nam 1-1 Futsal Thái Lan

HỮU THÀNH