Xác định 4 cặp tứ kết futsal châu Á 2026: Tuyển Việt Nam đối diện 15.000 CĐV Indonesia

Vòng chung kết futsal châu Á 2026 đã khép lại các trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, từ đó xác định đầy đủ 4 cặp đấu thuộc vòng tứ kết.

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ đối diện với hơn 15.000 người hâm mộ Indonesia ở vòng tứ kết futsal châu Á 2026. ẢNH: AFC

Trước ngày thi đấu 1-2, Ban tổ chức đã xác định 7/8 đội tuyển giành quyền góp mặt tại vòng tứ kết. Tấm vé đi tiếp cuối cùng là cuộc cạnh tranh giữa Uzbekistan (4 điểm) và Tajikistan (1 điểm) ở bảng C.

Uzbekistan bước vào lượt trận cuối gặp đội đầu bảng Nhật Bản (6 điểm) với mục tiêu ít nhất giành được một trận hòa để đảm bảo vị trí nhì bảng. Tuy nhiên, trước Nhật Bản được đánh giá mạnh hơn, dù thi đấu đầy cố gắng nhưng đại diện đến từ Trung Á vẫn không tránh khỏi thất bại 1-2.

Dù thua trận, Uzbekistan vẫn có được “thần may mắn” đồng hành. Bởi đối thủ trực tiếp là Tajikistan chỉ giành được trận hòa 1-1 trước Australia, qua đó có 2 điểm sau vòng bảng. Đồng nghĩa với việc Nhật Bản (9 điểm) và Uzbekistan (4 điểm) là hai đội ở bảng C giành vé vào vòng tứ kết.

Các tuyển thủ futsal Nhật Bản khẳng định sức mạnh tại vòng bảng. ẢNH: AFC

Ở trận đấu tranh ngôi đầu bảng D, đương kim vô địch Iran giành chiến thắng 5-2 trước Afghanistan, qua đó khép lại vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, trong khi Afghanistan có 6 điểm. Ở trận đấu còn lại cùng bảng, Malaysia nhận thất bại 1-6 trước Saudi Arabia trong trận cầu chia tay giải đấu.

Như vậy, Giải futsal châu Á 2026 đã xác định đầy đủ 4 cặp đấu tại vòng tứ kết và tất cả đều diễn ra vào ngày 3-2. Cụ thể: Iran - Uzbekistan (13 giờ), Thái Lan - Iraq (15 giờ), Nhật Bản - Afghanistan (17 giờ) và Indonesia - Việt Nam (19 giờ).

Trận tứ kết của đội tuyển futsal Việt Nam sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Indonesia Arena, nơi có sức chứa hơn 15.000 khán giả. Gần như chắc chắn người hâm mộ xứ Vạn đảo sẽ phủ kín Indonesia Arena, và đây sẽ là thử thách rất lớn với Châu Đoàn Phát cùng các đồng đội khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Theo điều lệ, nếu 40 phút thi đấu chính thức của trận tứ kết kết thúc với tỷ số hòa, hai đội sẽ thi đấu hiệp phụ 10 phút và sau đó là loạt sút luân lưu để xác định đội chiến thắng.

HỮU THÀNH