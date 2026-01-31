HLV futsal Việt Nam: Chúng tôi muốn vào bán kết và làm nên lịch sử tại cúp châu Á

HLV Diego Giustozzi tự hào về màn trình diễn của các tuyển thủ futsal Việt Nam tại ba trận đấu thuộc vòng bảng và quyết tâm cùng toàn đội viết nên câu chuyện lịch sử tại Vòng chung kết futsal châu Á 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam hướng đến mục tiêu tiếp theo là vào vòng bán kết châu Á 2026. ẢNH: PHAN HỒNG

“Chúng tôi không muốn dừng lại ở vòng tứ kết. Các thành viên đều muốn tiếp tục chiến thắng để vào bán kết và làm nên lịch sử. Tôi rất tự hào về các học trò, bởi đây là một tập thể rất trẻ. Trong số 14 cầu thủ, có tới 8 người lần đầu tham dự vòng chung kết futsal châu Á, nhiều cầu thủ mới chỉ 20-21 tuổi. Tôi tin rằng đội bóng này có thể tạo nên dấu ấn đặc biệt tại giải đấu năm nay”, HLV Diego Giustozzi tự hào chia sẻ.

Phải đón nhận thất bại đáng tiếc 0-1 trước Thái Lan ở trận tranh ngôi đầu bảng B, nhưng các học trò của HLV Diego Giustozzi đã thi đấu đầy cố gắng. Dù vắng ala Dương Ngọc Linh vì án treo giò, cũng như chân sút chủ lực Nguyễn Thịnh Phát do vấn đề sức khỏe, nhưng các cầu thủ còn lại vẫn thi đấu ngang ngửa trước các đồng nghiệp Thái Lan được đánh giá cao hơn.

“Tôi rất hài lòng với những gì đội đã thể hiện trong toàn bộ các trận đấu ở vòng bảng. Từng trận một, cả về phong độ cá nhân lẫn lối chơi tập thể đều được cải thiện rõ rệt. Riêng ở trận đấu với Thái Lan hôm nay, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng và thực tế, các cầu thủ Việt Nam đã chơi tốt hơn đối thủ. Dù vậy, điều quan trọng là đội đã giành quyền vào tứ kết trong trạng thái rất tốt”, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh.

Trước khi thua Thái Lan, đội tuyển futsal Việt Nam đã lần lượt giành chiến thắng trước Kuwait (tỷ số 5-4) và Lebanon (2-0) để sớm đoạt vé vào vòng tứ kết. Thậm chí, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi cũng dần rút ngắn khoảng cách về mặt trình độ với Thái Lan.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã gây ra nhiều khó khăn cho các đồng nghiệp Thái Lan. ẢNH: AFC

Theo HLV Diego Giustozzi, đội tuyển futsal Việt Nam đang chơi thứ futsal rất đẹp mắt, cả trong phòng ngự lẫn tấn công, và khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho vòng tứ kết. Đối thủ tiếp theo của Nguyễn Mạnh Dũng cùng các đồng đội sẽ được xác định sau khi trận tranh ngôi đầu bảng A giữa Indonesia và Iraq kết thúc vào tối nay (31-1).

HLV Diego Giustozzi không trả lời câu hỏi về việc muốn chọn đối thủ nào, bởi ông cho rằng mình không có sự lựa chọn. Điều quan trọng nhất, theo ông, là cảm giác rất tích cực mà các tuyển thủ futsal Việt Nam mang đến từ vòng bảng.

“Indonesia là đội bóng Đông Nam Á, có phong cách thi đấu khá giống chúng tôi, cách tiếp cận trận đấu cũng tương đồng. Trong khi đó, Iraq là đội bóng khác hẳn, với lối chơi và đặc điểm riêng. Indonesia còn có lợi thế sân nhà với sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả. Tuy nhiên, khi đã bước vào vòng tứ kết, 8 đội mạnh nhất châu Á đều rất chất lượng”, ông khẳng định.

Trong khi đó, đội trưởng Mạnh Dũng chia sẻ: “Chúng tôi có thể sẽ gặp Indonesia ở vòng tứ kết, đó là đối thủ có trình độ tương đối ngang bằng. Việc góp mặt ở vòng tứ kết cho thấy tất cả các đội đều là những đội bóng mạnh. Ban huấn luyện sẽ nghiên cứu kỹ đối thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất, hướng tới mục tiêu giành kết quả tích cực”.

HỮU THÀNH