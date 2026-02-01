Futsal

Futsal Việt Nam nghỉ tập và chọn cách thư giãn trước vòng tứ kết châu Á 2026

HLV Diego Giustozzi cho các tuyển thủ futsal Việt Nam nghỉ ra sân tập một buổi, thay vào đó tổ chức hoạt động đi giải trí, mua sắm trước khi gặp đội chủ nhà Indonesia thuộc vòng tứ kết futsal châu Á 2026.

Các tuyển thủ futsal Việt Nam đi giải trí, mua sắm tại trung tâm thương mại ở Jakatar. ẢNH: PHAN HỒNG
Các tuyển thủ futsal Việt Nam đi giải trí, mua sắm tại trung tâm thương mại ở Jakatar. ẢNH: PHAN HỒNG

Đội tuyển futsal Việt Nam khép lại bảng B với vị trí thứ 2 khi có 6 điểm. Màn trình diễn của Châu Đoàn Phát cùng các đồng đội tại vòng bảng được đánh giá có sự tiến bộ rõ rệt về chuyên môn, đặc biệt ở tinh thần lẫn bản lĩnh thi đấu. Một trong những dấu ấn lớn nhất của thầy trò HLV Diego Giustozzi là đã dần thu hẹp khoảng cách với Thái Lan, nền futsal đang xếp thứ 2 tại châu lục.

Sự thể hiện của các tuyển thủ Việt Nam ở ba trận đã qua càng tiếp thêm niềm tin cho HLV Diego Giustozzi về việc toàn đội sẽ hướng đến tấm vé vào bán kết, xa hơn là làm nên lịch sử của giải đấu năm nay. Để chuẩn bị cho trận tứ kết với Indonesia vào lúc 19 giờ tối 3-2, đội tuyển futsal Việt Nam đã bắt tay vào công tác chuẩn bị từ ngày hôm nay (1-2).

IMG_2633.jpeg
Các thành viên ban huấn luyện trao đổi cùng nhau khi đi chơi. ẢNH: PHAN HỒNG

Theo đó, vào buổi sáng, Châu Đoàn Phát cùng các đồng đội bước vào phòng gym tại khách sạn để tập phục hồi sau khi trải qua trận đấu với Thái Lan vào hôm trước. Buổi tập kéo dài khoảng 1 tiếng, diễn ra trong bầu không khí thoải mái, rộn ràng tiếng cười, giúp toàn đội giải tỏa áp lực sau chuỗi trận đấu liên tục.

Đến chiều cùng ngày, HLV Diego Giustozzi tổ chức hoạt động đi chơi cho các học trò. Đội tuyển futsal Việt Nam đến những trung tâm mua sắm tại thủ đô Jakarta để mua sắm, giải trí. Những hoạt động nhẹ nhàng ngoài sân đấu không chỉ giúp toàn đội có tâm lý thoải mái, tái tạo năng lượng mà còn góp phần gắn kết tinh thần tập thể, tạo sự hứng khởi trước cuộc chạm trán với Indonesia.

page.jpg
Pivot chủ lực Nguyễn Thịnh Phát dần ổn định về sức khỏe. ẢNH: PHAN HỒNG

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ trở lại sân tập vào chiều mai (2-2). Đây cũng là buổi tập duy nhất của toàn đội hướng đến trận tứ kết.

HỮU THÀNH

