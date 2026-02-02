Ảnh hưởng của Indonesia lan rộng ở trong làng futsal châu Á

Hai vị HLV của 2 đội tuyển mạnh Á tại Giải vô địch futsal châu Á 2026 từng trải qua sự nghiệp ở Indonesia. Giải vô địch futsal chuyên nghiệp Indonesia hiện vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm của các ngôi sao futsal thế giới.

Futsal đang rất phát triển ở Indonesia

Đất nước Indonesia hiện đang có một giải đấu thể thao chuyên nghiệp - giúp đào tạo nên một thế hệ HLV giỏi đầy tài năng ở đấu trường châu Á? Chắc chắn đó không phải bóng đá, mà là môn futsal (bóng đá 5 người trong nhà).

Và AFC Futsal Asian Cup 2026 đang là sân khấu cho những HLV mới của 2 đội tuyển mạnh thuộc Khu vực châu Á. Đó là tuyển Nhật Bản cùng tuyển Thái Lan, những đội hiện đang xây dựng lại sức mạnh của mình ở trong khu vực này.

Trải nghiệm Indonesia của HLV Takahashi

Nhật Bản từng rơi vào thời điểm khó khăn sau khi có lần đầu không thể vượt qua vòng loại trực tiếp tại AFC Fusal Asian Cup 2024. Là đội tuyển từng 4 lần vô địch châu Á - chỉ đứng sau Iran (13 lần), thành tích này rất đáng xấu hổ.

Đội tuyển “Samurai Five” luôn lọt vào ít nhất vòng bán kết - ở trong 15/17 lần tham dự giải đấu futsal lớn nhất châu Á trước đó. Điều này đã thúc đẩy Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) thực hiện những thay đổi đối với futsal.

Vì thế, ông Kensuke Takahashi đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng Đội tuyển futsal quốc gia từ tháng 7-2024. Dưới sự dẫn dắt tuyệt vời của ông Takahashi, Nhật Bản một lần nữa tiến vào tứ kết ở Giải vô địch futsal châu Á 2026.

HLV Takahashi

Thi đấu ở bảng C, Nhật Bản đã đánh bại Australia và Tajikistan, để giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp chỉ sau 2 trận đầu tiên. Nên nhớ, hồi 2024, họ hòa Tajikistan và thậm chí thua cả Kyrgystan 2-3 rồi đã sớm bị loại ngay từ vòng đấu bảng!

Đạt được thành tích này, công lao HLV Takahashi không nhỏ. Trong làng futsal Indonesia, Takahashi không phải là một nhân vật xa lạ. Ông đến với Indonesia năm 2018 ở tuổi 36 để dẫn dắt Đội tuyển futsal quốc gia Indonesia.

Từ 2018-2021, Takahashi đảm nhiệm vai trò HLV cho Đội tuyển nam và nữ QG cũng như Đội tuyển U-20 nam “Garuda”. HLV từ Asahikawa, đã thổi luồng sinh khí mới cho futsal Indonesia bằng cách dẫn dắt Đội tuyển vào chung kết AFF Futsal 2019. Indonesia chờ 11 năm để góp mặt ở chung kết ASEAN.

Dù không giành được vô địch, Takahashi đã đặt nền móng cho Đội tuyển futsal Indonesia. Những cầu thủ chủ chốt của đội futsal Indonesia hiện tại, bao gồm Mochammad Iqbal, Ardiansyah Nur và Syauqi Saud, đều đã được trải nghiệm sự dẫn dắt tài tình của Takahashi ở ĐTQG.

Kinh nghiệm của Takahashi tại Indonesia đã giúp ông nhận được sự tin tưởng của LĐBĐ Nhật Bản (JFA) để dẫn dắt Đội tuyển futsal U-20 Nhật Bản giai đoạn 2021-2024, đồng thời kiêm nhiệm thêm vai trò trợ lý HLV cho ĐTQG.

“Tôi rất vui khi được trở lại Indonesia và gặp lại nhiều người quen. Nhiệm vụ của tôi lúc này là cùng Nhật Bản đạt được những mục tiêu tốt nhất”, Takahashi phát biểu sau khi đội ông đánh bại Australia tại Indonesia Arena, Jakarta.

HLV Thái Lan trở về quê hương

Trong khi đó, Rakphol Sainetngam quyết định trở về quê hương dẫn dắt ĐTQG Thái Lan sau 5 năm ở nước ngoài, gồm cả Indonesia. Ông bắt đầu dẫn ĐTQG Thái Lan từ 1-1-2026, và Giải vô địch futsal châu Á 2026 sẽ là giải đấu đầu tiên ông dẫn dắt “Chiến Tượng”.

Trước đây, Sainetngam dẫn dắt Thái Lan tại World Cup Futsal 2021, và đưa họ vào vòng 16 đội. Trong nhiệm kỳ đầu tiên dẫn dắt Thái Lan, Sainetngam thật sự cũng xây dựng sự nghiệp ấn tượng tại Giải Futsal chuyên nghiệp Indonesia. Vị HLV dày dạn kinh nghiệm này đã dẫn dắt Black Steel Manokwari trong giai đoạn 2020-2023.

Trong mùa giải đầu tiên dẫn niềm tự hào của cộng đồng Papua, Sainetngam đã ngay lập tức mang về chức vô địch Pro Futsal League 2020-2021. Và không chỉ ở cấp độ đội tuyển, Sainetngam còn đưa Black Steel đến chiến thắng tại ASEAN Futsal Club Championship 2023.

Ở trong trận đấu chung kết, Black Steel đã đánh bại đội bóng đến từ quê nhà Thái Lan là Hongyen Thakam, ngay tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Đây là danh hiệu cấp CLB cao nhất mà HLV Sainetngam đạt được.

Nhiệm vụ của Sainetngam với Đội tuyển Thái Lan ở trong giai đoạn thứ 2 này vốn không hề dễ dàng. Ông phải khôi phục vị thế thống trị của Thái Lan trong môn futsal tại khu vực ASEAN, và sau đó duy trì thành tích lọt vào trận chung kết Cúp Futsal châu Á 2026.

Kinh nghiệm của Sainetngam rất cần thiết khi Thái Lan phải chịu thất bại liên tiếp trước Indonesia trong 2 năm qua tại AFF Futsal Cup 2024 và thậm chí SEA Games 2025. Tuy nhiên, Sainetngam không muốn tập trung vào 2 thất bại đó.

“Tôi không nghĩ về điều đó. Với thế hệ cầu thủ trẻ của Thái Lan, tôi muốn Đội tuyển thi đấu tốt tại Giải vô địch Futsal châu Á lần này. Ít nhất thì, chúng tôi muốn lọt vào bán kết”, HLV Sainetngam có nói sau khi dẫn dắt Thái Lan thắng tuyển Việt Nam 1-0.

HLV Sainetngam chỉ đạo các tuyển thủ Thái Lan

Về khả năng chạm trán với ĐTQG Indonesia tại các giải đấu quốc tế, cả Futsal Asian Cup và AFF Futsal Championship vào tháng 4 tới, ông Sainetngam đón nhận điều này rất tích cực: “Tôi quen biết khá rõ một số cầu thủ Indonesia tôi từng huấn luyện. Họ giống như là con của tôi. Chúng tôi có mối quan hệ tốt, nhưng trong các trận đấu, chúng tôi cạnh tranh nhau”.

Osamanmusa đánh giá cao Indonesian Pro Futsal League

Ngoài 2 vị HLV trên, cầu thủ futsal xuất sắc nhất ASEAN hiện nay - Muhamad Osamanmusa cũng đã mở toang cánh cửa tiếp tục sự nghiệp của mình tại Giải Futsal chuyên nghiệp ở Indonesia. Osamanmusa hiện là: "Cầu thủ ASEAN duy nhất đang thi đấu ở châu Âu".

Trung phong trụ cột của Thái Lan đang chơi cho CLB Jimbee Cartagena của Tây Ban Nha, đội bóng thường xuyên tham dự European Futsal Champions League danh giá. Dù là vậy, anh này mới chia sẻ: “Hiện tại tôi vẫn còn hợp đồng với CLB. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng giải đấu ở Indonesia là một trong những giải đấu chất lượng cao tại châu Á”.

Osamanmusa trong trận đấu với tuyển Việt Nam

Hiện tại, có 8 cầu thủ từ ĐTQG Thái Lan từng thi đấu tại Indonesia. Thái Lan là nước xuất khẩu cầu thủ futsal lớn thứ 2, chỉ sau Iran (12 cầu thủ) kể từ khi Giải Futsal chuyên nghiệp Indonesia (Indonesian Pro Futsal League) được thành lập năm 2006.

ĐỖ HOÀNG