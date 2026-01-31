Đội tuyển futsal Afghanistan: Vượt qua gian khó với lịch tập gián đoạn ở Iran, nay đã ghi 10 bàn/2 trận

Một trong những hiện tượng đáng chú ý ở AFC Futsal Asian Cup năm nay: Đội tuyển futsal Afgahnistan. Đến từ một quốc gia bị quốc tế cô lập, gặp nhiều vấn đề cả về chính trị - xã hội - lẫn kinh tế, nhưng các cầu thủ Afghanistan vẫn đã vượt khó và nối tiếp thành công từ FIFA Futsal World Cup 2024.

Đội tuyển futsal Afghanistan

Để chuẩn bị cho AFC Futsal Asian Cup 2026 (VCK Giải Vô địch futsal của châu Á năm nay), thì HLV người Iran - ông Majid Mortezaei - và các học trò tham gia trại huấn luyện được tổ chức ngay tại thành phố Mashhad (là thành phố đông dân thứ 2 của Iran, nằm phía Đông Bắc của quốc gia Hồi giáo này).

Tuy vậy, lịch trình tập luyện của Đội tuyển futsal Afghanistan liên tục chịu ảnh hưởng, các cầu thủ khó tập trung do bị căng thẳng về tinh thần giữa tình trạng biểu tình chống chính phủ đã lan rộng nhiều nơi và thành phố Mashhad cũng bị tác động lớn bởi làn sóng của người dân tham gia chống đối.

Afghanistan do thiếu cơ sở vật chất để tập luyện và phát triển thể thao nên đã phải thường xuyên nhờ cậy vào Iran. Đa phần thì, các đội tuyển thể thao của Afghanistan nói chung, và futsal nói riêng, phải di chuyển sang Iran để mượn nhờ các địa điểm tập huấn, để rồi lịch trình của tuyển futsal bị gián đoạn.

Sau khi kết thúc chuyến tập huấn dang dở, Đội tuyển futsal Afghanistan nhập cảnh trở lại về nước nhà thông qua đường bộ đến Herat trước khi di chuyển đến Kabul, để lại sau lưng các cuộc biểu tình - và sự bất ổn vẫn đang lan rộng. Sau đó, đội bay đến Việt Nam, như chúng ta đã biết, thi đấu với các học trò ông Diego Giustozzi và thắng cả 2 trận.

Đội sau đó lại bay đến Thái Lan để hoàn tất quá trình chuẩn bị cuối cùng trước khi bay sang Indonesia tham dự giải đấu. Quá trình chuẩn bị dang dở, nhưng kỹ lưỡng, và được trui rèn cả về mặt tinh thần tâm lý đã biến Đội tuyển futsal Afghanistan trở thành một đội bóng đáng ngại ở AFC Futsal Asian Cup 2026.

Dù xếp ở bảng D với nhiều đối thủ khó chịu, họ vẫn mở màn bảng đấu với kết quả rất là tích cực, toàn thắng cả 2 trận đấu và không để thủng lưới bàn nào: Thắng Saudi Arabia 3-0 và thắng cả Malaysia (HCĐ futsal tại SEA Games 33 ở Thái Lan mới đây, thắng cả tuyển Việt Nam) 7-0. Họ hiện xếp trên cả Iran với hiệu số 10-0.

Với kết quả này, thầy trò HLV Mortezaei đã giành vé lọt vào tứ kết. Họ bằng điểm với tuyển futsal Iran (hiện là Đương kim vô địch và đã vô địch Giải futsal châu Á những... 13 lần) nhưng xếp trên vì hiệu số bàn thắng bại tốt hơn: 10-0 so với 6-1 (Iran thắng Malaysia 4-1 và thắng Saudi Arabia 2-0).

Trong khi đó, 2 đội Malaysia và Saudi Arabia chưa có điểm nào, chính thức bị loại khỏi bảng D của Giải futsal châu Á. Ở trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng, rất có thể Afghanistan sẽ để thua Iran hùng mạnh, nhưng họ sẽ lại chiến đấu ở vòng tứ kết. Sự tiến bộ của làng futsal Afghanistan rất đáng khen.

Theo Khaama Press, sở dĩ Afghanistan có thể phát triển ổn định chương trình futsal của mình trong suốt thập kỷ vừa qua bất chấp nguồn lực hạn chế cùng những thách thức về cơ sở hạ tầng, vì yêu cầu các cơ sở vật chất sẽ nhỏ hơn so với lại bóng đá truyền thống, cho phép VĐV tập luyện và thi đấu bất chấp khó khăn kinh tế và an ninh, ảnh hưởng phát triển thể thao toàn quốc.

Thành công của futsal chính là một điểm sáng hiếm hoi cho nền thể thao kém phát triển và rất lạc hậu của Afghanistan giữa những thách thức rộng lớn hơn, bao gồm sự tham gia rất là hạn chế của phụ nữ, sự tiếp xúc quốc tế hạn chế và thiếu hụt kinh phí, không có nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng.

Màn trình diễn mạnh mẽ của ĐTQG Afghanistan đã chứng minh rằng là, bất chấp nghịch cảnh, các VĐV quốc gia này vẫn có thể thi đấu hiệu quả ở cấp độ châu lục khi được trao cơ hội, dù trở ngại mang tính hệ thống vẫn tiếp tục hạn chế tiềm năng thể thao tổng thể và các chương trình phát triển trẻ nước nhà.

ĐỖ HOÀNG