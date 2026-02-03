Thái Lan bất ngờ dừng bước ở Tứ kết giải futsal châu Á

Gặp đối thủ vốn không được đánh giá cao hơn ở vòng Tứ kết là đội tuyển futsal Iraq, nhưng các cầu thủ Thái Lan, cũng là đương kim Á quân của giải đã bất ngờ bị đánh bại với tỷ số 2-4.

Thái Lan để thua Iraq ở Tứ kết và sớm bị loại. Ảnh: AFC

Sau thất bại ở SEA Games 33, Thái Lan đã dốc sức cho giải châu Á để vớt vát lại hình ảnh. Họ đã thể hiện phong độ ổn định ở vòng bảng qua 3 trận thắng liên tiếp, trong đó có trận thắng quyết định trước đội tuyển Việt Nam ở lượt cuối để giành ngôi đầu bảng.

Thái Lan giành ngôi đầu bảng cũng nhằm tránh đội chủ nhà Indonesia ở Tứ kết, đối thủ vốn là “kỵ-giơ” với những chú “voi chiến”. Dù vậy, gặp Iraq ở vòng đấu loại trực tiếp, Thái Lan đã bất ngờ nhận kết quả khá sốc khi thua 2-4 chung cuộc.

Lực lượng không mạnh hơn nên nhập cuộc thận trọng, biết người biết ta, Iraq đã bất ngờ ghi bàn mở tỷ số vào phút thứ 7 từ pha dứt điểm cận thành của Mustafa Ihsan. Thái Lan nhanh chóng cân bằng tỷ số chỉ sau đó 2 phút từ cú đệm bóng của Muhammad Osamanmusa. Sau bàn thắng, Thái Lan gia tăng sức ép và nhiều phen gây sóng gió trước khung thành thủ môn Ibrahim Ahmed.

Ở bên kia sân, Iraq tiếp tục cho thấy sự khó chịu của mình qua các pha phản công với tốc độ nhanh và rất hiệu quả. Phút 22, Iraq một lần nữa vươn lên dẫn trước từ cú sút ra chân của Ihsan sau đường chuyền của Kadhim. Mọi chuyện càng bất lợi cho Thái Lan khi họ để thua liên tiếp 2 bàn sau đó khi buộc phải dâng cao tấn công tìm bàn gỡ. Đến những giây cuối trận, Chaowala Sriarwut ghi bàn rút ngắn tỷ số 2-4 cho đội nhà.

Thua 2-4 chung cuộc, Thái Lan rời giải ngay từ vòng Tứ kết, được xem là bất ngờ đầu tiên tại VCK futsal châu Á 2026. Trong khi đó trận Bán kết 1 đã được xác định là cuộc so tài giữa hai đội Iran và Iraq.

LÊ ANH