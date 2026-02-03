Futsal

Thắng Uzbekistan 7-4, đương kim vô địch Iran khẳng định sức mạnh

SGGPO

Vòng Tứ kết giải futsal châu Á 2026 diễn ra vào ngày 3-2 với đồng loạt 4 trận. Ở trận Tứ kết 1, dù bị Uzbekistan dẫn trước 2 bàn sau 4 phút đầu tiên, nhưng các nhà đương kim vô địch Iran đã ngược dòng ấn tượng với chiến thắng 7-4.

Iran giành vé đầu tiên vào Bán kết. Ảnh: AFC
Ngay ở phút đầu tiên, Iran đã bất ngờ bị dẫn bàn khi thủ môn Mohammadi phạm lỗi với Ropiev trong vòng cấm, khiến Iran phải chịu phạt đền. Cũng chính Ropiev thực hiện thành công ở chấm phạt đền để mở tỷ số.

Chưa dừng lại ở đó, phút thứ 4 đội bóng đến từ Trung Á tiếp tục xuyên thủng khung thành Iran khi tận dụng lỗi ở hàng phòng ngự đối phương và Tulkinov đã lập công.

Bị dẫn cách biệt 2 bàn, Iran đã xốc lại đội hình và nhanh chóng trở lại hình ảnh của đội bóng đang là số châu Á. Iran liên tục gia tăng sức ép và ghi liền 4 bàn trong hiệp một. Oladghobad khởi đầu cho cuộc ngược dòng trong hiệp một của Iran, tiếp theo đó lần lượt Abbasi, Derakhshani và Sabzi lập công, giúp Iran dẫn lại 4-2.

Dẫn cách biệt về bàn thắng cũng sự thoải mái về tâm lý đã giúp Iran thi đấu thanh thoát hơn ở hiệp đấu còn lại. Trong khi đó Uzbekistan với thể lực tốt và tiếp tục thể hiện là đối thủ khó chịu với các nhà đương kim vô địch khi bền bỉ ở lối chơi tấn công ăn miếng trả miếng.

Cuộc rượt đuổi bàn thắng khép lại với tỷ số 7-4 cho đội tuyển futsal Iran và giúp đội này giành vé đầu tiên vào Bán kết để gặp đội thắng của cặp Thái Lan - Iraq.

CAO TƯỜNG

