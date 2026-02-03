Futsal Việt Nam - Futsal Indonesia (19 giờ ngày 3-2): Vượt ngưỡng bản thân

Đội tuyển futsal Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Diego Giustozzi đã ba mùa giải liên tiếp dừng bước ở vòng tứ kết châu Á. Chính vì vậy, toàn đội đang tràn đầy quyết tâm vượt qua giới hạn của bản thân khi chạm trán đối thủ cùng khu vực là Indonesia tại trận tứ kết năm 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam quyết tâm hướng đến tấm vé vào bán kết châu Á 2026. ẢNH: AFC

Hơn một năm qua, HLV Diego Giustozzi đã cùng đội tuyển futsal Việt Nam hai lần chạm trán Indonesia của đồng nghiệp Hector Souto. Lần gặp đầu tiên ở chung kết AFF Cup 2024, Việt Nam khi đó không có đủ 10 cầu thủ lành lặn để thi đấu, qua đó đón nhận thất bại 0-2. Nhưng HLV Diego Giustozzi khẳng định nếu có đầy đủ nhân sự, đội futsal của ông sẽ có kết quả tích cực nếu gặp lại đối thủ.

Đúng như vậy, cuộc đụng độ giữa Việt Nam và Indonesia tại SEA Games 33, Châu Đoàn Phát cùng đồng đội là những người tận hưởng niềm vui chiến thắng 1-0. Nhờ trận này, futsal Việt Nam đã xóa cái dớp không thắng đối thủ cùng khu vực kéo dài đến 6 năm. Và cũng từ chiến thắng này đã gieo hy vọng cho người hâm mộ Việt Nam khi hai đội gặp lại ở vòng tứ kết futsal châu Á 2026.

Cuộc giáp mặt lần này, Indonesia được đánh giá cao hơn vì có lợi thế sân nhà. Nhà thi đấu Indonesia Arena với hơn 16.000 chỗ ngồi được dự báo sẽ phủ kín người hâm mộ xứ vạn đảo để tiếp lửa cho thầy trò HLV Hector Souto. Và cũng chính HLV Hector Souto là điểm mạnh của Indonesia, khi ông đã có hơn 7 năm làm việc tại futsal Việt Nam. Các tuyển thủ như Nguyễn Thịnh Phát, Nguyễn Mạnh Dũng, Châu Đoàn Phát… do chính HLV Hector Souto “gieo trồng” và quá hiểu về các học trò.

Hành trình tiến đến vòng tứ kết của Indonesia cũng đầy ấn tượng khi giữ mạch bất bại, ghi đến 11 bàn thắng với 7 cầu thủ khác nhau đã lập công. Trong đó, Iqbal Rahmattulah hiện là chân sút nguy hiểm nhất với 3 lần xuyên thủng mành lưới đối phương. Đội chủ nhà cũng có nền tảng thể lực rất dồi dào, từ đó phát huy được lối chơi mạnh mẽ, tích cực pressing ngay bên phần sân đối phương.

Như HLV Diego Giustozzi cũng thừa nhận, cách đá của Indonesia có nhiều nét tương đồng với đội tuyển futsal Việt Nam mà ông xây dựng. Thành thử, nhà cầm quân người Argentina nhận định đây sẽ là trận đấu rất cân bằng, bởi hai đội đã hiểu rõ nhau. “Tôi nghĩ kết quả có thể chỉ được quyết định ở những phút cuối hoặc từ một khoảnh khắc cụ thể nào đó trên sân”, ông nói.

Ala Vũ Ngọc Ánh ở cuộc so tài với Indonesia tại chung kết AFF Cup 2024. ẢNH: PSSI

Nếu Indonesia không có gì thay đổi so với SEA Games 33, thì chất lượng đội hình của đội tuyển futsal Việt Nam lại tốt hơn nhờ sự trở lại của hai cựu binh Châu Đoàn Phát và Trần Thái Huy, đây là điều được HLV Hector Souto của đối thủ nhấn mạnh khi trả lời truyền thông. Đội tuyển futsal Việt Nam cũng đón nhận thông tin tích cực khi pivot chủ lực Nguyễn Thịnh Phát đã bình phục hoàn toàn sau khi ngồi ngoài ở trận gặp Thái Lan, cùng với sự trở lại của Dương Ngọc Linh sau án treo giò.

HLV Diego Giustozzi tự tin: “Chúng tôi có đầy đủ 14 cầu thủ sẵn sàng thi đấu. Đây là tin rất tốt. Tôi biết Indonesia là một trong những đội mạnh tại châu Á hiện nay và quen với việc thi đấu trước hàng chục nghìn khán giả. Tuy nhiên, tôi hài lòng và hoàn toàn tin tưởng vào các học trò của mình. Điều quan trọng là toàn đội phải giải tỏa được áp lực và chơi đúng như những gì đã thể hiện trong các buổi tập. Khán giả sẽ tiếp thêm động lực cho đội chủ nhà, nhưng chúng tôi cũng đang có tinh thần và động lực rất cao”.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã có đối thủ trình độ cao tại châu lục như Thái Lan để thử lửa ở vòng bảng, từ đó nhận ra rằng mình vẫn còn điểm yếu trong khâu dứt điểm lẫn lỗ hổng nơi hàng thủ. Trong khi đó, Indonesia chưa gặp đối thủ xứng tầm trên hành trình đã qua của mình. Ngay cả khi bị Iraq cầm hòa ở vòng bảng, đội futsal xứ Vạn đảo vẫn nhỉnh hơn hoàn toàn về thế trận. Vì thế, các tuyển thủ Việt Nam đã phần nào có kinh nghiệm ứng biến.

HLV Diego Giustozzi cũng đã chuẩn bị mọi kịch bản cho tuyển futsal Việt Nam, bao gồm cả việc tập sút luân lưu, bên cạnh một tinh thần thoải mái và quyết tâm vượt ngưỡng bản thân từ các học trò.

Dự đoán: Futsal Việt Nam 1-0 Futsal Indonesia

HỮU THÀNH