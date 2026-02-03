Châu Đoàn Phát cùng các đồng đội đã thi đấu đầy cố gắng nhưng không thể tránh khỏi thất bại 2-3 trước chủ nhà Indonesia tại vòng tứ kết futsal châu Á 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam dừng bước đáng tiếc tại vòng tứ kết châu Á 2026. ẢNH: AFC

Sự trở lại của pivot chủ lực Nguyễn Thịnh Phát đã giúp tổ đấu xuất phát của tuyển futsal Việt Nam tiếp cận trận đấu đầy tự tin. Ngay phút đầu tiên, Đoàn Phát tung ra pha dứt điểm đầu tiên. Đến phút thứ 3, Từ Minh Quang và Vũ Ngọc Ánh của tổ 2 có cơ hội ra chân trước cầu môn Indonesia nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Khi đang tạo ra thế trận khá chắc chắn, các học trò của HLV Diego Giustozzi lại phải đón nhận bàn thua ở phút thứ 4. Quả đá biên bên cánh trái mở ra cơ hội để Brian Ick dứt điểm chính xác, làm tung lưới thủ môn Phạm Văn Tú. Trong lúc gặp khó trong việc tìm đường vào mành lưới đối phương, đội tuyển futsal Việt Nam đến phút 11 nhận bàn thua thứ hai. Nguyễn Đa Hải để mất bóng, tạo điều kiện cho Indonesia phản công nhanh và Nur đã dứt điểm dễ dàng vào lưới trống.

Hai bàn thua liên tiếp buộc HLV Diego Giustozzi phải đẩy cao đội hình hơn nữa. Cuối hiệp 1, riêng Đa Hải có hai cơ hội “ngon ăn” nhưng đều không thể tận dụng thành công.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận. Nỗ lực tấn công của các học trò HLV Diego Giustozzi được đền đáp ở phút 25. Đoàn Phát dốc bóng rồi chuyền cho Đa Hải bên cánh trái, để số 7 của Việt Nam dứt điểm chìm tung lưới đội chủ nhà, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài lâu khi Indonesia chỉ mất đúng 1 phút để ghi bàn thắng thứ ba. Đội chủ nhà phối hợp ban bật khiến hàng thủ tuyển futsal Việt Nam rối loạn, tạo điều kiện để Reza dễ dàng lập công.

Tuyển futsal Việt Nam thi dấu đầy nỗ lực ở hiệp 2. ẢNH: AFC

Ở những phút cuối trận, đội tuyển futsal Việt Nam đẩy cao tốc độ. Đến phút 35, chúng ta sử dụng chiến thuật power-play với Minh Quang trong vai trò thủ môn. Sau gần một phút triển khai power-play, ĐT futsal Việt Nam đã có thêm bàn thắng. Pha phối hợp xuống sát đáy biên mở ra cơ hội để Đa Hải dứt điểm từ góc hẹp, đưa bóng dội nóc lưới Indonesia.

Dẫu vậy, hệ thống phòng ngự của Indonesia nhanh chóng được tổ chức lại, bảo toàn cách biệt một bàn cho đến khi trọng tài cất tiếng còi mãn cuộc. Thầy trò HLV Diego Giustozzi đành chấp nhận thất bại 2-3 đầy tiếc nuối, qua đó có mùa giải thứ tư liên tiếp dừng bước tại vòng tứ kết futsal châu Á.

Dù vậy, thất bại này cũng mang lại những bài học kinh nghiệm quý giá để đội tuyển futsal Việt Nam hướng tới vòng chung kết futsal châu Á 2028, với mục tiêu cạnh tranh tấm vé dự Futsal World Cup 2028. Ngày mai (4-2), toàn đội sẽ trở về nước, khép lại hành trình tại sân chơi châu lục năm nay.

HỮU THÀNH