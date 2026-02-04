Kết thúc giải châu Á, futsal Việt Nam hướng đến đấu trường khu vực

Chiều 4-2, đội tuyển futsal Việt Nam đã chia làm hai nhóm để trở về TPHCM và Hà Nội, kết thúc hành trình tại vòng chung kết futsal châu Á 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam trở về nước. ẢNH: PHAN HỒNG

Cụ thể, nhóm các thành viên thuộc biên chế Thái Sơn Bắc đáp chuyến bay đi từ thủ đô Jakarta đi Hà Nội lúc 13 giờ. Đến lúc 14g40, chuyến bay chở các thành phần còn lại của đội tuyển futsal Việt Nam khởi hành đến TPHCM.

Còn đó những tiếc nuối về thất bại 2-3 trước đội chủ nhà Indonesia vào tối qua (3-2), qua đó phải dừng bước tại vòng tứ kết futsal châu Á 2026, song thầy trò HLV Diego Giustozzi vẫn lạc quan và tích cực hướng về phía trước. Kinh nghiệm từ đấu trường châu lục vừa qua là bài học quý giá cho Nguyễn Mạnh Dũng cùng đồng đội hoàn thiện bản thân, để hai năm sau trở lại đấu trường châu lục với quyết tâm cạnh tranh tấm vé dự Futsal World Cup 2028.

Còn trước mắt, các thành viên của đội tuyển futsal Việt Nam sẽ trở về nước nghỉ ngơi, đón Tết cổ truyền 2026. Trên cơ sở các trận đấu tại vòng chung kết futsal châu Á 2026, HLV Diego Giustozzi cùng các cộng sự sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm về chuyên môn. Từ đó, ban huấn luyện sẽ lên danh sách tập trung để chuẩn bị cho Giải futsal Đông Nam Á 2026, diễn ra tại Thái Lan vào tháng 4 tới.

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có thay đổi về nhân sự hướng đến Giải futsal Đông Nam Á 2026. ẢNH: AFC

Theo HLV Diego Giustozzi, đội tuyển futsal Việt Nam có thể sẽ có những điều chỉnh về nhân sự so với lực lượng tham dự giải châu lục, nhằm đảm bảo vừa cạnh tranh thành tích, vừa cân bằng về chuyên môn.

Trước đó, sau khi kết thúc trận đấu với Indonesia tại vòng tứ kết futsal châu Á 2026, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú đã gặp mặt toàn đội để động viên, biểu dương tinh thần thi đấu mạnh mẽ của các cầu thủ futsal Việt Nam, dù phải đối mặt với sức ép của khoảng 10 ngàn khán giả chủ nhà Indonesia. Ông Trần Anh Tú cũng yêu cầu ban huấn luyện đánh giá, rút kinh nghiệm về chuyên môn để từ đó có kế hoạch chuẩn bị chuyên môn cũng như nhân sự một cách hợp lý và tốt nhất, hướng đến Giải futsal Đông Nam Á 2026.

Phó Chủ tịch VFF cũng đề nghị các cầu thủ vui Tết cùng gia đình nhưng phải đảm bảo sức khỏe tốt, nâng cao ý thức tự rèn luyện bản thân để duy trì phong độ khi được gọi tập trung cùng đội tuyển futsal Việt Nam trong đợt hội quân tới.

HỮU THÀNH