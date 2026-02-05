Futsal Indonesia thắng Nhật Bản, lần đầu vào chung kết châu Á

Thầy trò HLV Hector Souto tiếp tục tạo nên cơn sốt khi thắng ứng viên nặng ký Nhật Bản với tỷ số 5-3 ở trận bán kết, qua đó đoạt vé vào thi đấu trận chung kết futsal châu Á 2026.

Niềm vui của các cầu thủ Indonesia. ẢNH: AFC

Tấm vé lần đầu tiên vào thi đấu trận bán kết futsal châu Á đã khiến nhà thi đấu Indonesia Arena gần như được phủ kín bởi người hâm mộ nước chủ nhà để cổ vũ cho thầy trò HLV Hector Souto. Trước đối thủ ở đẳng cấp cao hơn, đội chủ nhà vẫn tuân thủ đấu pháp thi đấu chắc chắn ở phần sân nhà, rồi sau đó có cơ hội đẩy cao đội hình lên pressing từ phần sân đối phương.

Chính cách đá mà HLV Hector Souto xây dựng cho Indonesia đã khiến Nhật Bản gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Thậm chí, mành lưới của đại diện xứ Phù Tang còn bị rung lên ở phút 12, khi Samuel Eto ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Đầu hiệp 2, Indonesia tiếp tục dội gáo nước lạnh cho đối thủ khi có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng thứ hai của đội chủ nhà có phần may mắn khi Motoishi trong nỗ lực về cứu thua đã vô tình đưa bóng vào lưới Nhật Bản. Sau hai bàn thua, đội khách đẩy cao đội hình. Nỗ lực tấn công của họ được đền đáp ở phút 30, khi Motoishi rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đến phút 35, đội trưởng Shimizu gỡ hòa 2-2.

Cao trào xảy ra trong hai phút thi đấu chính thức cuối cùng. Adriansyah lập công để thêm một lần nữa đưa Indonesia vươn lên dẫn trước. Thế nhưng khi trận đấu còn 40 giây, Nhật Bản được hưởng phạt đền 5m và Shimizu đã kịp quân bình tỷ số 3-3, kéo trận bán kết vào thêm 10 phút hiệp phụ.

Indonesia gây ra nhiều khó khăn cho Nhật Bản. ẢNH: AFC

Ở hiệp phụ thứ nhất, Indonesia tiếp tục dẫn bàn với pha lập công của Adriansyah ở phút 45. Năm phút của hiệp phụ thứ hai, HLV Kensuke Takahashi cho các cầu thủ Nhật Bản sử dụng chiến thuật power-play. Từ đó, sai lầm khiến họ phải trả giá với bàn thua thứ năm ở phút 48. Dewa Rizki là người điền tên lên bảng tỷ số cho đội chủ nhà.

Ở phút thi đấu cuối cùng, Shimizu đá hỏng phạt đền 5m, qua đó khiến Nhật Bản đón nhận thất bại 3-5 chung cuộc, nhìn Indonesia có lần đầu tiên đoạt vé vào thi đấu trận chung kết futsal châu Á.

Trong khi đó, Dewa Rizki đã khóc khi Indonesia làm nên chiến tích lịch sử tại sân chơi châu lục. Vào lúc 19 giờ ngày 7-2 tới, thầy trò HLV Hector Souto sẽ thi đấu trận chung kết với đương kim vô địch Iran. Dù kết quả có thế nào thì việc góp mặt đến tận trận chung kết đã là một thành công ngoài mong đợi của đội chủ nhà.

HỮU THÀNH