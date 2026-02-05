Futsal Iran chật vật đoạt vé vào chung kết châu Á 2026

Đương kim vô địch Iran phải nhờ đến bàn thắng ở những giây thi đấu cuối cùng để vượt qua Iraq với tỷ số 4-2 ở trận bán kết futsal châu Á 2026.

Niềm vui của các cầu thủ Iran khi đoạt vé vào thi đấu trận chung kết futsal châu Á 2026. ẢNH: AFC

Iraq đã chứng tỏ cho giới điệu mộ thấy rằng việc họ đánh bại Thái Lan, đội futsal số 2 châu Á, ở vòng tứ kết không phải là may mắn. Chính đoàn quân của HLV Ricardo Cámara mới là những người mở tỷ số trước. Salim dứt điểm gọn gàng để khai thông thế bế tắc của trận đấu ở phút thứ 10.

Nhưng chỉ một phút sau, Iran với đẳng cấp của đội tuyển nằm trong tốp 10 thế giới đã có bàn gỡ hòa 1-1. Mohammad Hossein Derakhshani là người đầu tiên điền tên lên bảng tỷ số cho các nhà đương kim vô địch.

Đến phút 13, Iraq tiếp tục tạo ra bất ngờ khi Salim hoàn tất cú đúp, giúp đội nhà nâng tỷ số lên 2-1. Dẫu vậy, đây cũng là tất cả những gì mà Iraq làm được trong trận đấu này. Trước khi hiệp 1 khép lại, Behrooz Azimi đã kịp thời quân bình kết quả 2-2 cho Iran.

Đầu hiệp 2, đội trưởng Hossein Tayebi tỏa sáng khi đưa Iran lần đầu tiên vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, cũng chính cựu cầu thủ của Thái Sơn Nam TPHCM đã đá hỏng quả phạt đền ở phút 26, khiến thầy trò HLV Vahid Shamsaei bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt lên thành hai bàn.

Năm phút cuối trận, Iraq sử dụng chiến thuật power-play, buộc khung thành của Iran phải đối diện với sức ép khủng khiếp. Tuy vậy, đẳng cấp của đội futsal hàng đầu thế giới đã giúp các cầu thủ Iran đứng vững. Thậm chí, khi trận đấu chỉ còn 13 giây đếm ngược, Salar Aghapour đã tỏa sáng với bàn thắng ấn định kết quả chung cuộc 4-2.

Iran đoạt tấm vé vào thi đấu trận chung kết futsal châu Á 2026. Đối thủ của Tayebi cùng các đồng đội sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa chủ nhà Indonesia và Nhật Bản, diễn ra lúc 19 giờ tối nay (5-2).

HỮU THÀNH