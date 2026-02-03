Đội tuyển futsal Nhật Bản thắng dễ Afghanistan

Điều bất ngờ đã không xảy ra ở trận Tứ kết 3 vòng chung kết futsal châu Á 2026 khi các cầu thủ Nhật Bản giành chiến thắng cách biệt 6-0 trước Afghanistan, đội được xem là hiện tượng khi xếp trên cả Iran ở vòng đấu bảng.

Không một chút xem nhẹ đối thủ, Nhật Bản đã tiếp cận trận đấu khá thận trọng, họ kiểm soát bóng tốt hơn nhưng chưa vội sớm đẩy cao đội hình tấn công. Đến phút thứ 5, mọi chuyện trở nên thuận lợi cho Nhật Bản với bàn mở tỷ số 1-0 từ cú sút cận thành của chân sút kỳ cựu Shimizu, cầu thủ có giai đoạn khoác áo CLB Thái Sơn Nam.

Sau bàn thua, Afghanistan dần tăng tốc, đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Họ có cơ hội tốt không lâu sau đó khi hai pha dứt điểm của Hussaini và Husseini đều không chuyển thành bàn thắng. Đội bóng đến từ Trung Á có thế trận khá tốt, có những thời điểm tưởng như họ đã tìm được bàn gỡ hòa, nhưng hầu hết đều vấp phải sự xuất sắc của thủ môn Tabuchi.

Thế trận từ đầu hiệp hai cũng có lợi cho Afghanistan khi họ giữ được thế trận khá tốt. Nhưng ở vào thời điểm trận đấu đang ở thế giằng co, Afghanistan lãnh bàn thua thứ hai, cũng từ pha lập công của Shimizu. Cú sút không quá hiểm hóc, nhưng thủ môn đội Afghanistan bị che và bất ngờ nên không thể cản phá.

Lên tinh thần sau bàn thắng thứ hai, Nhật Bản tiếp tục tăng tốc và sự hiệu quả của các chân sút khi tận dụng tốt những cơ hội ghi bàn đã giúp họ khép lại trận đấu với chiến thắng 6-0. Trong đó thủ quân Shimizu tỏa sáng với cú hattrick.

CAO TƯỜNG