Indonesia tiếp tục mơ tiến xa hơn ở VCK futsal châu Á 2026

Đội tuyển futsal Indonesia đã lập kỳ tích khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng Bán kết giải futsal châu Á sau khi vượt qua đội tuyển futsal Việt Nam ở trận đấu thuộc vòng Tứ kết. Lúc này, thầy trò HLV Hector bắt đầu hướng đến mục tiêu xa hơn tại giải lần này, đó là tạo bất ngờ trước ứng viên vô địch Nhật Bản.

Indonesia vượt qua đội tuyển Việt Nam trong trận Tứ kết đầy gay cấn

Sau khi thắng Thái Lan trong trận quyết định tấm Huy chương Vàng SEA Games 33, nay tiếp tục thắng đội tuyển futsal Việt Nam, các cầu thủ Indonesia đang thể hiện sự tiến bộ rất nhanh ở sân chơi này. Họ đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ truyền thông xứ Vạn đảo cũng như của khu vực Đông Nam Á.

Sau trận, truyền thông xứ Vạn đảo liên tục gửi lời chúc mừng và vinh danh đội nhà. Trang Bola giật tít: "Lịch sử được tạo nên! Đội tuyển futsal Indonesia đánh bại Việt Nam, giành vé vào bán kết Asian Cup 2026”.

Trong khi đó trang Stadium Astro của Malaysia viết: “Lịch sử đã được tạo nên, đội tuyển futsal Indonesia lần đầu tiên tiến vào bán kết. Họ giành được thành tích này sau màn trình diễn ấn tượng trên sân nhà”.

“Indonesia là đại diện duy nhất của Đông Nam Á còn hiện diện ở bán kết. Trước đó, Malaysia bị loại ngay sau vòng bảng, còn các đội Thái Lan và đội tuyển futsal Việt Nam bị loại ở tứ kết. Đội tuyển futsal Indonesia hiện xếp hạng 24 thế giới. Họ giành vị trí nhất bảng A, họ có cùng 7 điểm giống Iraq, qua đó giành quyền vào tứ kết. Ở tứ kết, Indonesia thắng đội tuyển futsal Việt Nam 3-2”, trang Stadium Astro nêu thêm.

Đội tuyển futsal Indonesia làm nên lịch sử trong lần đầu đăng cai VCK futsal châu Á.

Không chỉ tiến bộ nhanh mà hành trình của đội tuyển futsal Indonesia trong thời gian qua cho thấy sự thăng tiến khá chắc chắn để lần lượt vượt qua hai “ông lớn” của làng futsal Đông Nam Á là Thái Lan và Việt Nam. Từ sự đầu tư, phát triển đồng bộ của các tuyến tại sân 11 người mà vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2026, bóng đá Indonesia đang cho thấy lộ trình tiến lên của họ rất vững chắc và bài bản.

Hình ảnh nhà thi đấu Indonesia Arena với sức chứa 15.000 khán giả được lấp đầy cho thấy CĐV Indonesia đã và đang trở thành chỗ dựa vững chắc của đội tuyển futsal nước này. Biến nhà thi đấu Indonesia Arena thành “chảo lửa” không thua gì sân vận động Gelora Bung Karno. Cổ động viên đã tiếp sức đội tuyển futsal Indonesia trong trận thắng Việt Nam vừa qua và sẽ tiếp tục thách thức đối thủ mạnh khác là Nhật Bản ở vòng Bán kết.

Trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á bình luận: “Futsal Indonesia tạo nên lịch sử sau khi họ giành vé vào bán kết giải châu Á. Từ lịch sử, người Indonesia sẽ viết tiếp những giấc mơ. Liệu Indonesia có tiến thêm một bước nữa tại giải đấu năm nay, giải đấu được tổ chức trên sân nhà của họ. Đối thủ của đội tuyển futsal Indonesia ở bán kết là Nhật Bản”.

Hai trận Bán kết sẽ diễn ra vào ngày 5-2 với các cặp đấu: Iran - Iraq và Nhật Bản - Indonesia.

LÊ ANH