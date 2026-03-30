TPHCM công bố kế hoạch Đại hội TDTT thành phố và Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Ngày 30-3 tại Trung tâm Dịch vụ TDTT (phường Sài Gòn), Sở VH-TT TPHCM đã tổ chức chương trình Họp mặt phóng viên lĩnh vực thể thao, qua đó thông tin nhiều hoạt động diễn ra trong thời gian sắp tới.

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TPHCM 2026 dự kiến diễn ra ở Công viên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại buổi họp mặt, Sở VH-TT TPHCM đã thông tin về những hoạt động sẽ diễn ra trong thời gian tới. Nổi bật là Đại hội Thể dục thể thao TPHCM và Đại hội Thể thao toàn quốc lần 10-2026.

Theo đó, Đại hội Thể dục thể thao TPHCM 2026 diễn ra từ tháng 4 đến tháng 5 với quy mô 44 môn, 832 nội dung thi đấu. 136 đơn vị đăng ký tranh tài tại đại hội lần này. Dự kiến lễ khai mạc diễn ra vào tối 19-4 tại công viên bờ sông Sài Gòn, trong khi bế mạc sẽ tổ chức vào tháng 6.

Ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần 10-2026 do TPHCM đăng cai, sẽ diễn ra vào tháng 11 và 12 với quy mô 48 môn, 975 nội dung thi đấu. Khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 36 đoàn sẽ tham gia tranh tài.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, TPHCM vinh dự là địa phương đăng cai cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Sự kiện không chỉ là cuộc tranh tài thể thao mà còn mang ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội sâu sắc – là ngày hội thể thao lớn nhất cả nước, góp phần tăng cường nhận thức toàn xã hội về vai trò của thể dục thể thao và thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe toàn dân. Đây được xem là cơ hội quảng bá hình ảnh TPHCM năng động, hiện đại, thân thiện và là biểu tượng của sự phát triển về thể thao, chuyển đổi số, du lịch và văn hóa trong giai đoạn mới.

Bên cạnh việc cập nhật thông tin hoạt động, buổi họp mặt do Sở VH-TT TPHCM tổ chức, cũng là dịp để gửi lời tri ân đến đội ngũ phóng viên đã nỗ lực đồng hành cùng sự phát triển của thể thao TPHCM và cả nước.

Phó Giám đốc Nguyễn Nam Nhân cho biết, sự đồng hành của các cơ quan báo chí, truyền thông là động lực, tiếp thêm sức mạnh cho thể thao TPHCM nói chung, các huấn luyện viên, vận động viên nói riêng giành thêm nhiều thành tích tốt trên chặng đường phía trước.

NGUYỄN ANH