Bóng đá, cầu mây, bóng chuyền và nhiều môn thể thao đồng đội ASIAD 20 sẽ bốc thăm vào ngày 23-7

Dự kiến 8 môn thể thao đồng đôi trong chương trình thi đấu ASIAD 20 sẽ được tổ chức bốc thăm vào ngày 23-7 tại Nagoya (Nhật Bản).

Ban tổ chức ASIAD 20 dự kiến sẽ bốc thăm chương trình thi đấu môn bóng đá và một số môn thể thao khác vào ngày 23-7. Ảnh: VFF

Hội đồng Olympic châu Á – OCA và Ban tổ chức chủ nhà Nhật Bản sẽ thực hiện bốc thăm bảng đấu đối với 8 môn vào ngày 23-7 tới đây gồm bóng đá, bóng chuyền, bóng ném, cầu mây, bóng bầu dục (7 người), bóng nước, kabaddi, cricket.

Môn bóng đá nữ ASIAD 20 dự kiến có các đội góp mặt gồm Nhật Bản (chủ nhà), Việt Nam, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Uzbekistan, Ấn Độ, Bangladesh, Đài Bắc Trung Hoa, Philippines, CHDCND Triều Tiên. Môn bóng đá nam ASIAD 20 dự kiến có các đội tham gia gồm Nhật Bản, Việt Nam, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Uzbekistan, Jordan, Saudi Arabia, Kyrgyzstan, UAE, Syria, Qatar, Lebanon, Iraq, Thái Lan.

Trong khi đó, môn bóng chuyền (trong nhà) ASIAD 20 vừa được thông báo danh sách 32 đội (16 nam, 16 nữ) sẽ tham gia.

Theo danh sách sơ bộ, bóng chuyền trong nhà nam sẽ có 16 đội góp mặt gồm Nhật Bản (chủ nhà), Iran, Pakistan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Qatar, Bahrain, Đài Bắc Trung Hoa, Ấn Độ, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Hongkong (Trung Quốc), Philippines và Việt Nam.

Môn bóng chuyền nữ trong nhà có 16 đội gồm Nhật Bản (chủ nhà), Kazakhstan, Iran, Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan, Qatar, Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Ấn Độ, Indonesia, Hongkong (Trung quốc), Mông Cổ, CHDCND Triều Tiên, Philippines, Việt Nam.

Năm nay, ASIAD 20 bổ sung thêm 2 môn vào chương trình thi đấu so với dự kiến ban đầu là teqball và padel. Qua đó, toàn bộ chương trình tranh tài của ASIAD 20 tại Nhật Bản từ ngày 19-9 tới 4-10 có 469 nội dung của 43 môn thể thao (71 phân môn).

Ngày 11-6, Ban tổ chức ASIAD 20 sẽ thực hiện chương trình đếm ngược 100 ngày trước Lễ khai mạc của Đại hội.

Tại ASIAD 20, môn bóng đá có 2 nội dung thi đấu sân cỏ (nam, nữ). Môn bóng chuyền có 4 nội dung (bóng chuyền bãi biển nam, nữ; bóng chuyền trong nhà nam, nữ). Môn cầu mây có 6 nội dung (3 nội dung nam, 3 nội dung nữ). Môn bóng ném có 2 nội dung (bóng ném nam, nữ trong nhà)...

MINH CHIẾN